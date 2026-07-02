DirecTV DGO EN VIVO: transmite el partido de Suiza vs. Argelia desde Estadio BC Place Vancouver por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, este jueves 2 de julio. ¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO? DirecTV (DSports) transmite el partido de Portugal por televisión paga en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. ¿Dónde ver DGO ONLINE? Otra alternativa para ver DirecTV, es la de DGO, mediante su app disponible para iOS y Android, o también desde su sitio web por internet. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.