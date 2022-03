DIRECTV en vivo: ver Real Madrid vs. Barcelona por El Clásico de LaLiga

A través de DIRECTV Sports , canal oficial de LaLiga, transmiten el partido de Real Madrid vs. Barcelona por una nueva edición de El Clásico español. Barcelonistas y madridistas se verán las caras en un frenético encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu en el que también podrás seguirlo minuto a minuto vía El Comercio .

Barcelona irá este domingo al Santiago Bernabéu llevará 1.113 días sin ganar un clásico. Seis partidos consecutivos sin lograr el triunfo ante el eterno rival, que durante este período ha cedido un empate y le ha derrotado en las últimas cinco ocasiones que se han enfrentado.

En el Santiago Bernabéu, Real Madrid busca consolidar su gran momento futbolístico ante el clásico rival, el FC Barcelona de Xavi.

Los azulgranas no han vuelto a celebrar una victoria ante el Real Madrid desde que lo derrotara a domicilio en LaLiga, el 2 de marzo de 2019, con un solitario gol del croata Ivan Rakitic (0-1). Entonces, Ernesto Valverde aún estaba en el banquillo. Por su parte, el técnico extremeño también dirigiría al Barça en el siguiente clásico, un empate sin goles en el Camp Nou, el 18 de diciembre de 2019, en el partido de la primera vuelta de LaLiga de la temporada 2018-19.

CÓMO VER EN DIRECTV, REAL MADRID VS. BARCELONA

En Colombia, Perú, Argentina, Ecuador, Chile y Uruguay podrás ver el Real Madrid vs. Barcelona a través de las siguientes señales vía satélite contratando DirecTV:

Canal 610 (SD, señales localizadas)

Canal 683 (SD, panregional)

Canal 1610 (HD, señales localizadas)

Canal 4000 (4K, canal virtual de eventos deportivos temporales)

En Venezuela se transmite vía SimpleTV y es a través de estas cinco señales:

Canal 111 (SD)

Canal 610 (SD/HD)

Canal 612 (SD/HD)

Canal 1610 (HD)

Canal 1612 (HD)

CÓMO VER DIRECTV SPORTS ONLINE

Para ingresar al canal oficial y ver la señal de DirecTV Sports debes sintonizar su transmisión EN VIVO a través de su página web. Para ello debes ingresar DANDO CLICK AQUÍ. También puedes descargar la app de DirecTV Go y ver por ahí el cotejo de la Copa Sudamericana 2021.

Si deseas descargar DirecTV GO para iPhone o dispositivos de Apple, ingresa dando CLICK AQUÍ .

para iPhone o dispositivos de Apple, ingresa dando . Si deseas descargar la app de DirecTV GO vía Google Play, tienes que dar CLICK AQUÍ.

El jugador estadounidense Sergiño Dest padece una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo y se perderá el clásico de este domingo (21.00 horas) contra el Real Madrid, informó este viernes el Barcelona en un comunicado.

El lateral derecho se lesionó este jueves en la vuelta de los octavos de final de la Liga Europa contra el Galatasaray (1-2) y, tras regresar este viernes en Barcelona, fue sometido a las pruebas médicas que han confirmado el alcance de la lesión.

En el comunicado, el Barça no precisó el tiempo de baja, pero su presencia este domingo en el Santiago Bernabéu está descartada. De esta manera, todo apunta a que el brasileño Dani Alves, que no jugó ante el conjunto turco al no estar inscrito en la Liga Europa, ocupará el lateral derecho.

La baja de Dest es especialmente sensible con vistas al partido de ida de la eliminatoria de los cuartos de final contra el Eintracht Fráncfort del próximo 7 de abril. De no recuperarse para ese partido, Xavi debería recurrir a una solución de urgencia, como situar a los centrales Ronald Araujo u Óscar Mingueza en el carril derecho de la defensa.

