Al Nassr vs. Al Tai EN VIVO y GRATIS se enfrentan por la jornada 27 de la Liga Saudí , este martes 16 de mayo. El encuentro está pactado para jugarse en el Prince Abdul Aziz bin Musa’ed Stadium a partir de las 13:30 (hora peruana). El conjunto de Cristiano Ronaldo no tiene margen de error si es que desea seguir en la pelea por el torneo, aún se mantiene a cinco unidades del líder Al Ittihad. Dos empates y una derrota en los últimos duelos relegaron a los ‘amarillos’ a la segunda posición. No te pierdas este partidazo y sintoniza la señal de DIRECTV Sports.

