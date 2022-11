Argentina vs. Arabia Saudita EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la primera jornada del grupo C del Mundial Qatar 2022 este martes 22 de noviembre del 2022 desde las 5:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Lusail Iconic.

Llegó la hora de la verdad para la Albiceleste. El campeón de la Copa América y la Finalissima entra en acción en la Copa del Mundo de la mano de Lionel Messi. Precisamente, hubo novedades con relación al capitán, quien no se entrenó a la par con sus compañeros en la víspera. Aunque saltó a la cancha con el grupo en el ensayo final antes del estreno.

A QUÉ HORA JUEGAN ARGENTINA VS. ARABIA SAUDITA EN VIVO

México – 4:00 a.m.

Perú – 5:00 a.m.

Ecuador – 5:00 a.m.

Colombia – 5:00 a.m.

Venezuela – 6:00 a.m.

Bolivia – 6:00 a.m.

Argentina – 7:00 a.m.

Chile – 7:00 a.m.

Uruguay – 7:00 a.m.

Paraguay – 7:00 a.m.

Brasil – 7:00 a.m.

España – 11:00 a.m.

Con Leo Messi fijo en la oncena, Lionel Scaloni solo mantiene una duda en el medio sector. Así, Alexis Mac Allister y Alejandro Gómez pelearán por hacerse un espacio al lado de Rodrigo De Paul, Leandro Paredes. En más, quedó descartado Guido Rodríguez por molestias y Lisandro Martínez se recuperó y debe esperar una chance desde la banca.

De su lado, Arabia Saudita dominó su grupo en las Eliminatorias de Asia para llegar como líder al Mundial. Sin embargo, el elenco que entrena el seleccionador Hervé Renard ha tenido una etapa irregular de preparación. En total, disputó un total de 10 amistosos con el siguiente registro: dos victorias, tres derrotas y cinco empates.

QUÉ CANALES TRANSMITE ARGENTINA VS. ARABIA SAUDITA

México – SKY Sports, Canal 5, TUDN, Azteca 7

Perú – DirecTV Sports

Ecuador – DirecTV Sports, Teleamazonas

Colombia – DirecTV Sports, RCN TV, Caracol TV

Venezuela – DirecTV Sports, Televen

Bolivia – Tigo Sports, Unitel, Bolivia TV, Red Uno

Argentina – DirecTV Sports, TyC Sports, TV Pública

Chile – DirecTV Sports

Uruguay – DirecTV Sports, Antel TV

Paraguay – Tigo Sports, Canal Trece, Telefuturo, SNT

Brasil – SporTV, Globo

DÓNDE VER POR TV ARGENTINA VS. ARABIA SAUDITA MAÑANA

México – ViX Plus

Perú – DirecTV GO

Ecuador – DirecTV GO, ECDF App, CNT Play

Colombia – DirecTV GO, Caracol Play

Venezuela – DirecTV GO

Bolivia – Tigo Sports App, Entel TV Smart

Argentina – DirecTV GO, TyC Sports Play, cont.ar

Chile – DirecTV GO

Paraguay – Tigo Sports App

Uruguay – DirecTV GO, MCGo Live

Brasil – GloboEsporte.com, NOW NET e Claro

España – Gol Mundial, Movistar Plus

POSIBLES ALINEACIONES DE ARGENTINA Y ARABIA SAUDITA

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Alejandro Gómez; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdul Hamid, Abdulelah Al-Amri, Ali Al-Bulaihi, Yasir Al-Shahrani; Mohammed Kano, Abdulelah Al-Malki, Firas Al-Brika, Salem Al-Dawsari; Salman Al-Faraj y Saleh Al-Shehri.

DÓDNE JUEGA ARGENTINA VS. ARABIA SAUDITA POR MUNDIAL 2022