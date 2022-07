A través de la señal de DIRECTV Sports y DIRECTV GO para Perú y el resto de Sudamérica, no te pierdas EN VIVO el amistoso internacional entre Real Madrid vs. América de México EN DIRECTO en el Oracle Park de San Francisco, California. Cabe mencionar que en España podrás seguir la transmisión ONLINE vía RTVE y TVE La 1 . El cuadro mexicano afrontará su último partido del Tour Águila, mientras que los merengues buscarán recuperarse de su reciente caída ante Barcelona en El Clásico.

VIDEO RECOMENDADO Así felicitó Real Madrid a Federico Valverde por su cumpleaños | Fuente: Real Madrid.