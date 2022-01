Vía DIRECTV Sports , juegan Real Madrid vs. Athletic Club EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO. Ambos equipos se enfrentan en el partido de la final de la Supercopa de España este domingo 16 de enero del 2022 desde la 1:30 p.m. (horario peruano) en el estadio King Abdullah Sports City .

La ‘Casa Blanca’ y los ‘Leones’ pelean por conquista el primer trofeo oficial del año. En la víspera, el conjunto liderado por Carlo Ancelotti parte con ligero favoritismo, pero los de Marcelino García Toral se alistan para defender la corona.

A QUÉ HORA ES EL PARTIDO DE REAL MADRID - ATHLETIC

México – 12:30 p.m.

Perú – 1:30 p.m.

Colombia – 1:30 p.m.

Ecuador – 1:30 p.m.

Venezuela – 2:30 p.m.

Bolivia – 2:30 p.m.

Argentina – 3:30 p.m.

Chile – 3:30 p.m.

Paraguay – 3:30 p.m.

Uruguay – 3:30 p.m.

Brasil – 3:30 p.m.

España – 7:30 p.m.

A mitad de esta semana, los madridistas necesitaron la prórroga para eliminar a Barcelona en un emocionante clásico que terminó 3-2 para los de la capital. Mientras que los bilbaínos remontaron al Atlético de Madrid para imponerse por 2-1 en la etapa complementaria del juego.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Athletic Club por la Supercopa de España?

DirecTV Sports es la señal habilitada para ver el partido de la Supercopa de España que presentará a Real Madrid con un par de dudas para armar la oncena. En defensa, David Alaba se entrenó el sábado, pero si no está al ciento por ciento, Nacho Fernández iría a la zaga.

Marco Asensio presentó molestias físicas y no trabajó con el grupo en la última sesión. Si el español no llega a tiempo, Rodrygo Goes tiene la primera opción para completar el tridente ofensivo con los peligrosos Karim Benzema y Vinicius Junior.

De su lado, Athletic Club puede repetir la misma oncena que eliminó a los ‘Colchoneros’. Aunque hay posibilidades de que Nico Williams tenga una oportunidad desde el arranque. Esta situación debe definirse horas antes de la gran final.

Real Madrid vs. Athletic Club: alineaciones

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Rodrygo, Vinícius y Benzema.

Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Balenziaga; Berenguer, Zarraga, Dani García, Muniain; Sancet e Iñaki Williams.

¿Dónde jugarán Real Madrid vs. Athletic Club por la Supercopa de España?