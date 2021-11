FC Barcelona se enfrentará al Espanyol por la jornada 14 de LaLiga Santander este sábado 20 de noviembre desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y AQUÍ podrás seguir todas las incidencias del duelo en el que Xavi Hernández se estrenará como entrenador azulgrana. Los canales de transmisión son DirecTV Sports para toda Sudamérica y Movistar LaLiga para España.

El ansiado regreso de Xavi Hernández al Barcelona tendrá su puesta de largo en el derbi barcelonés de Liga ante el Espanyol, que también servirá para que los dos rivales ciudadanos vuelvan a enfrentarse tras una temporada sin verse las caras a causa del descenso del conjunto blanquiazul a Segunda División.

Barcelona vs. Espanyol: horarios en el mundo

México – 2:00 p.m.

Perú – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

Ecuador – 3:00 p.m.

Venezuela – 4:00 p.m.

Bolivia –4:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Chile – 5:00 p.m.

Paraguay – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Brasil – 5:00 p.m.

España – 10:00 p.m.

El derbi regresa a la Liga tras una temporada de paréntesis: la que estuvo el Espanyol en Segunda División. Precisamente, el Barça fue el encargado de enviar matemáticamente al conjunto blanquiazul a la categoría de plata con el triunfo por 1-0 en el Camp Nou del curso 2019-20.

Barcelona necesita mantener esta racha para seguir enganchado a la Liga y, sobre todo, para traducir la ilusión que han supuesto los regresos de Xavi y Dani Alves -aunque no podrá jugar hasta enero- en unos resultados positivos que suban la moral de un equipo que ha vivido cuesta bajo en este inicio de temporada.

El técnico español tendrá disponibles para la cita a Gerard Piqué, Sergi Roberto, Eric García, Nico González y Sergiño Dest, recuperados de sus respectivas lesiones. En cambio, lo más probable es que ni Ousmane Dembélé ni Pedro González entren en la convocatoria que Xavi dará este sábado. Los que seguro no estarán en la misma serán Ansu Fati, Sergio Agüero y Martin Braithwaite.

La falta de extremos disponibles es un problema para Xavi, que ha dejado claro públicamente que pretende abrir las bandas a la hora de atacar. Así, el extremo del filial Ez Abde, que ya debutó con el primer equipo ante el Celta, podría tener su oportunidad para estrenarse como titular.

Por otro lado, el Espanyol se presenta en un notable momento de juego y resultados. De hecho, está empatado a puntos con el eterno rival (17) y aspira, con los pies en el suelo, a superar a los azulgrana en la clasificación de Primera.

Los ‘Periquitos’ rinden a un buen nivel en el plano colectivo, pero su desempeño tiene nombres propios. El delantero Raúl de Tomás es el máximo realizador español de la categoría con siete goles y el portero Diego López, salvador en repetidas oportunidades.

Respecto a los cambios en la convocatoria, el técnico del Espanyol, Vicente Moreno, parece que no podrá contar con los lesionados Miguelón y Óscar Gil. Keidi Bare también podría tener problemas para jugar.

Barcelona vs. Espanyol: canales de TV

México – Blue to Go Video Everywhere

Perú – DirecTV Sports

Colombia – DirecTV Sports

Ecuador – DirecTV Sports

Venezuela – DirecTV Sports

Bolivia – Star+

Argentina – DirecTV Sports

Chile – DirecTV Sports

Paraguay – Star+

Uruguay – DirecTV Sports

Brasil – ESPN Brasil

España – Movistar LaLiga

Barcelona vs. Espanyol: alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; Sergio Busquets, Nico González, Frenkie de Jong; Ez Abde o Dest, Gavi y Memphis.

Espanyol: Diego López; Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa; Morlanes, Darder, Herrera; Embarba, Puado y Raúl de Tomás.

Barcelona vs. Espanyol: ¿dónde se jugará?

