Real Madrid buscará seguir con su buena racha este miércoles 22 de septiembre cuando reciba a Mallorca por la jornada 6 de LaLiga Santander en el Estadio Santiago Bernabéu. El partido contará con la transmisión de DirecTV Sports para toda Latinoamérica y de Movistar+ para España. Además, la web de El Comercio te llevará el minuto a minuto en directo online.

Real Madrid vive un dulce momento en el certamen liguero, ya que es líder absoluto con 13 puntos producto de cuatro victorias y solamente un empate. En la última jornada remontaron (2-1) sobre la hora al Valencia con goles de Vinicius Júnior y Karim Benzema.

“Estoy muy contento con todo el equipo que me da la confianza y hace todo para que esté bien. Me dan muchos balones para que genere ocasiones para el equipo. Tenemos varios partidos seguidos y hay que estar listos”, dijo el atacante brasileño sobre su buen momento.

Para este compromiso el DT Carlo Ancelotti no podrá contar con Marcelo, Ferland Mendy, Dani Carvajal, Dani Ceballos, Gareth Bale y Toni Kroos por lesión. Asimismo, el uruguayo Federico Valverde es duda.

“Estoy pensando en hacer algunos cambios. Tengo que ver el entrenamiento de hoy y después tomar decisiones. (...) Puede ser que Asensio no esté contento. Esto es normal. Me parecería anormal un jugador que no juega y esté contento. Asensio no está contento, bien. Isco no está contento, bien. Jovic no está contento, bien. Asensio se entrena bien, esto me gusta. Isco se entrena bien y Jovic también se está entrenando bien. Asensio, como Isco y como Jovic, va a tener minutos. Jovic ha jugado diez minutos contra el Valencia y fue muy importante. Isco jugó diez minutos contra el Valencia y cambió la dinámica. A mí no me gustan los jugadores que no juegan y están contentos”, apuntó el estratega italiano en la previa.

Mallorca, por su parte, ha vuelto a la máxima categoría del fútbol español en esta temporada y ha empezado de buena manera. Registra ocho puntos tras dos triunfos, dos igualdades y una caída.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Mallorca?

Perú, Colombia, Ecuador, México - 3:00 p.m.

Bolivia, Chile, Venezuela, Paraguay, Estados Unidos - 4:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Brasil - 5:00 p.m.

España - 10:00 p.m.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Mallorca?

Argentina - DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Argentina

Chile - DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports App

Colombia - DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Sports App

Ecuador - DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Ecuador

México - Blue To Go Video Everywhere

Perú - DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Peru

España - Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Movistar+

Estados Unidos - ESPN+

Uruguay - DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Sports App

Venezuela - DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Sports App

Cabe mencionar que también tienes la posibilidad de ver la señal de DirecTV Sports live streaming ingresando a DirecTV Go. Solamente tienes que dar CLICK AQUÍ y listo. Eso sí, deberás contar con una suscripción vigente.

Alineaciones probables del Real Madrid vs. Mallorca

Real Madrid: Courtois; Lucas, Militao, Alaba, Nacho/Miguel; Camavinga, Casemiro, Isco; Vini Jr, Rodrygo y Benzema.

Mallorca: Reina; Sastre, Valjent, Oliván, Costa; Battaglia, Baba; Dani Rodríguez, Kubo, Lago Júnior; Hoppe.

Real Madrid vs. Mallorca: historial

Ambos equipos se han enfrentado en 66 ocasiones dejando un saldo favorable para los merengues de 39 victorias, 12 empates y 15 derrotas. La última vez que chocaron fue en junio del año pasado, cuando Real Madrid se impuso con goles de Vinicius Júnior y Sergio Ramos.

Convocados de Real Madrid

Arqueros: Courtois, Lunin, Toni Fuidias

Defensas: Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Miguel, Santos

Volantes: Modric, Casemiro, Valverde, Lucas Vázquez, Isco, Camavinga, Blanco

Delanteros: Hazard, Benzema, Asensio, Jovic, Vinicius Júnior, Rodrygo, Mariano

VIDEO RECOMENDADO

La tercera equipación del Real Madrid. (Video: Real Madrid)

Conforme a los criterios de Saber más