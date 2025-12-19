Ver Diriangén vs. Managua EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Cacique Diriangén por la final vuelta del Torneo Apertura de la Liga Primera. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 20 de diciembre del 2025, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina y Chile, las 7:00 PM de México y Nicaragua, y las 3:00 AM de España. ¿Dónde ver? NicaSport transmite en todo Nicaragua la gran final EN DIRECTO o la plataforma de FIFA+. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

