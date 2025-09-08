Disney Plus en vivo: transmite el partido de Portugal vs. Hungría por la fecha 2 del Grupo F de las Eliminatorias UEFA 2026.. (Photo by KAREN MINASYAN / AFP)
/ KAREN MINASYAN
Redacción EC
Redacción EC

Disney Plus EN VIVO: por esta señal en Sudamérica podrás vivir todo el partido devs. Hungría por las Eliminatorias UEFA 2026 desde el Puskás Arena. El partido arrancará a la 1:45 de la tarde (horario peruano) este martes 9 de septiembre del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

