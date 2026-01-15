Disney Plus en vivo: es la señal encargada en todo Sudamérica de transmitir el duelo entre Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata 2026 desde el Estadio Luis Franzini de Montevideo. El partido arrancará a las 9 de la noche (horario paraguayo y chileno) este jueves 15 de enero del presente año. Para que puedas mirar el partido amistoso de pretemporada tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

