Disney Plus Premium EN VIVO: es la señal encargada en todo Sudamérica de transmitir el duelo entre Colo Colo vs. Peñarol por la Serie Río de La Plata 2026 desde el Estadio Centenario de Montevideo. El partido arrancará a las 6:45 PM en Perú y a las 8:45 PM en Argentina, Chile y Uruguay este miércoles 21 de enero del presente año. Para que puedas mirar el partido amistoso de pretemporada tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

