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Increíble doble atajada de Alisson para salvar a Brasil al final del partido vs Marruecos por Mundial 2026.
Increíble doble atajada de Alisson para salvar a Brasil al final del partido vs Marruecos por Mundial 2026.
Por Redacción EC

Cuando el reloj marcaba los 99 minutos y Marruecos se lanzaba con todo en busca de una victoria histórica, apareció Alisson Becker para rescatar a Brasil. El guardameta protagonizó una doble atajada extraordinaria en la última acción del partido y evitó que la selección sudamericana comenzara su camino en el Mundial 2026 con una derrota.

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