Increíble doble atajada de Alisson para salvar a Brasil al final del partido vs Marruecos por Mundial 2026.

Cuando el reloj marcaba los 99 minutos y Marruecos se lanzaba con todo en busca de una victoria histórica, apareció Alisson Becker para rescatar a Brasil. El guardameta protagonizó una doble atajada extraordinaria en la última acción del partido y evitó que la selección sudamericana comenzara su camino en el Mundial 2026 con una derrota.
Cuando el reloj marcaba los 99 minutos y Marruecos se lanzaba con todo en busca de una victoria histórica, apareció Alisson Becker para rescatar a Brasil. El guardameta protagonizó una doble atajada extraordinaria en la última acción del partido y evitó que la selección sudamericana comenzara su camino en el Mundial 2026 con una derrota.
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La jugada tuvo todos los ingredientes del dramatismo. Un potente remate de larga distancia parecía destinado a convertirse en el gol del triunfo marroquí, pero Alisson reaccionó con reflejos felinos para desviar el balón. Sin tiempo para celebrar, el rebote quedó servido dentro del área y un atacante africano volvió a intentarlo. Sin embargo, el arquero del Liverpool se reincorporó de inmediato y volvió a intervenir para sellar una de las acciones más espectaculares de la jornada.
Gracias a esa intervención salvadora, Brasil rescató un empate 1-1 en su estreno por el Grupo C. Ismael Saibari había adelantado a Marruecos a los 21 minutos con una elegante definición sobre el propio Alisson, mientras que Vinicius Jr. igualó las acciones a los 32′. Cuando parecía que el cuadro africano tendría la última palabra, el portero brasileño se vistió de héroe y aseguró un punto que puede resultar valioso en la lucha por la clasificación a los octavos de final.