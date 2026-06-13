Increíble doble atajada de Alisson para salvar a Brasil al final del partido vs Marruecos por Mundial 2026.

Cuando el reloj marcaba los 99 minutos y Marruecos se lanzaba con todo en busca de una victoria histórica, apareció Alisson Becker para rescatar a Brasil. El guardameta protagonizó una doble atajada extraordinaria en la última acción del partido y evitó que la selección sudamericana comenzara su camino en el Mundial 2026 con una derrota.

La jugada tuvo todos los ingredientes del dramatismo. Un potente remate de larga distancia parecía destinado a convertirse en el gol del triunfo marroquí, pero Alisson reaccionó con reflejos felinos para desviar el balón. Sin tiempo para celebrar, el rebote quedó servido dentro del área y un atacante africano volvió a intentarlo. Sin embargo, el arquero del Liverpool se reincorporó de inmediato y volvió a intervenir para sellar una de las acciones más espectaculares de la jornada.

¡¡IMPRESIONANTE DOBLE ATAJADA DE ALISSON PARA EVITAR EL GOL DE MARRUECOS SOBRE EL FINAL!!



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Gracias a esa intervención salvadora, Brasil rescató un empate 1-1 en su estreno por el Grupo C. Ismael Saibari había adelantado a Marruecos a los 21 minutos con una elegante definición sobre el propio Alisson, mientras que Vinicius Jr. igualó las acciones a los 32′. Cuando parecía que el cuadro africano tendría la última palabra, el portero brasileño se vistió de héroe y aseguró un punto que puede resultar valioso en la lucha por la clasificación a los octavos de final.