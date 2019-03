Domenech a Gonzalo Higuaín: “Tenías que jugar en Francia”

Raymond Domenech, técnico de Francia del 2004 al 2010, se pronunció respecto al retiro de Gonzalo Higuaín de la selección argentina y le dijo que ojalá hubiera jugado por su país. “Habría sido indiscutible en mi equipo”, expresó en declaraciones a L'Equipe.

►Lionel Messi: "Mi hijo Thiago me pregunta por qué me matan en Argentina" | VIDEO

►Perú vs. Ecuador EN VIVO: HOY la selección va por clasificación al hexagonal final del Sudamericano Sub 17



"Todo lo que tenías que hacer era jugar con Francia. A menudo lo digo entre risas, nunca he tenido la oportunidad de decírselo en persona, pero me pregunto si él no se lo pregunta a veces", expresó el entrenador sobre el delantero del Chelsea que nació en la ciudad francesa de Brest.

Cabe recordar que Higuaín rechazó la invitación de la selección francesa en 2006. El mismo Domenech lo convocó para un amistoso en noviembre, pero los deseos del entonces futbolista de River Plate por defenderá la Albiceleste fueron más fuertes.

El ‘Pipita’ dio por finalizada su participación en la selección argentina recientemente en una entrevista con Fox Sports. Al igual que Lionel Messi, se mostró disgustado con la prensa de su país que lanzaba críticas destructivas.

"Tenía el potencial para aportar algo más a la selección. Habría sido indiscutible entre 2008 y 2010", añadió el francés.