Mientras Argentina y España disputaban la gran final del Mundial 2026, una escena en las tribunas acaparó la atención de millones de espectadores. La transmisión oficial enfocó uno de los palcos del MetLife Stadium, donde aparecía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibiendo y sosteniendo la Copa del Mundo. Quien se la acercó fue nada menos que Ronaldo Nazario, dos veces campeón del mundo con Brasil y una de las leyendas invitadas por la FIFA para la definición del torneo.

La secuencia duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para convertirse en una de las imágenes virales de la jornada. Trump observó detenidamente el trofeo más codiciado del fútbol, lo sostuvo entre sus manos y conversó brevemente con el exdelantero brasileño, mientras las cámaras registraban el momento. En las redes sociales, el video comenzó a circular de inmediato y generó miles de reacciones entre aficionados de todo el mundo, sorprendidos por la inusual escena en pleno desarrollo de la final.

La presencia del mandatario estadounidense no pasó desapercibida durante toda la jornada. Como anfitrión del país organizador de gran parte del Mundial 2026, Trump asistió al MetLife Stadium para presenciar el partido decisivo y, horas antes del encuentro, había dedicado unas palabras a Lionel Messi. “Es grande”, afirmó al ser consultado por el capitán argentino, un elogio que rápidamente fue reproducido por distintos medios y que volvió a reflejar la dimensión internacional del número 10 de la Albiceleste.

DONALD TRUMP Y LA COPA DEL MUNDO, JUNTOS EN LA FINAL #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/x79zCYrB4e — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Más allá del resultado de la final, la imagen de Trump con la Copa del Mundo terminó convirtiéndose en una de las postales del evento. No es habitual que un jefe de Estado tenga un contacto tan cercano con el trofeo durante el desarrollo del partido, y menos aún que sea una leyenda como Ronaldo Nazario quien se lo entregue frente a las cámaras. La escena añadió un ingrediente político y simbólico a una jornada seguida por millones de personas.

El Mundial 2026 dejó así otra instantánea para el recuerdo. Mientras los futbolistas luchaban sobre el césped por conquistar la gloria, en uno de los palcos del MetLife Stadium se producía un momento que también dio la vuelta al mundo: Donald Trump sosteniendo la Copa FIFA, con Ronaldo Nazario a su lado y las cámaras captando una imagen que, en cuestión de minutos, ya era viral.