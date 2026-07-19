Donald Trump fue captado sosteniendo la Copa del Mundo en un palco del MetLife Stadium. (Foto: Captura)
Donald Trump fue captado sosteniendo la Copa del Mundo en un palco del MetLife Stadium. (Foto: Captura)
Por Redacción EC

Mientras Argentina y España disputaban la gran final del Mundial 2026, una escena en las tribunas acaparó la atención de millones de espectadores. La transmisión oficial enfocó uno de los palcos del MetLife Stadium, donde aparecía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibiendo y sosteniendo la Copa del Mundo. Quien se la acercó fue nada menos que Ronaldo Nazario, dos veces campeón del mundo con Brasil y una de las leyendas invitadas por la FIFA para la definición del torneo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.