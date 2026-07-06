Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales, aunque esta vez no fue por una publicación junto a Lionel Messi. La empresaria argentina compartió un mensaje de agradecimiento dirigido a Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, quien le envió un exclusivo obsequio relacionado con su más reciente proyecto empresarial.

A través de sus historias de Instagram, la esposa del capitán de la selección argentina mostró el regalo que recibió de la pareja de ‘’CR7′. El presente incluía varias prendas de la nueva colección de loungewear lanzada por Georgina, una línea enfocada en ropa cómoda y de estilo casual.

Junto a las imágenes del obsequio, Antonela dedicó unas palabras a la modelo e influencer española, dejando en evidencia la buena relación que mantienen pese a la histórica rivalidad deportiva entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. “Muchas gracias, Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”, escribió la rosarina en sus redes sociales.

Antonela Roccuzzo agradeció en sus redes el regalo de Georgina Rodríguez 📲🎁



👌 La pareja de Cristiano Ronaldo le envió un presente con productos de su nueva marca de loungewear



💬 "Muchas gracias, Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo", escribió… pic.twitter.com/JarAjnur80 — Diario Olé (@DiarioOle) July 6, 2026

El intercambio de gestos entre ambas figuras no pasó desapercibido entre los usuarios, quienes destacaron la cordialidad y el respeto que existe entre Antonela y Georgina. Mientras sus parejas protagonizaron durante años una de las mayores rivalidades del fútbol mundial, ellas continúan demostrando que, fuera de las canchas, prevalecen la admiración y los buenos deseos.

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