Por Kenyi Peña Andrade

Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales, aunque esta vez no fue por una publicación junto a Lionel Messi. La empresaria argentina compartió un mensaje de agradecimiento dirigido a Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, quien le envió un exclusivo obsequio relacionado con su más reciente proyecto empresarial.