Vozinha y su primer día en Colo Colo: conoció a Ortiz y recibió la ayuda de Javier Correa. Foto: Instagram
Vozinha y su primer día en Colo Colo: conoció a Ortiz y recibió la ayuda de Javier Correa. Foto: Instagram
Por Redacción EC

Vozinha ya comenzó a vivir su nueva etapa como arquero de Colo Colo. El club chileno mostró imágenes del primer día del guardameta de Cabo Verde en el estadio Monumental, donde recorrió las instalaciones y conoció a distintos trabajadores de la institución. De manera bastante retraída y con evidente timidez, el portero fue saludando a los funcionarios del club mientras se familiarizaba con su nuevo entorno.

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