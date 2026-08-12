Vozinha ya comenzó a vivir su nueva etapa como arquero de Colo Colo. El club chileno mostró imágenes del primer día del guardameta de Cabo Verde en el estadio Monumental, donde recorrió las instalaciones y conoció a distintos trabajadores de la institución. De manera bastante retraída y con evidente timidez, el portero fue saludando a los funcionarios del club mientras se familiarizaba con su nuevo entorno.

Entre sus primeras visitas estuvo la oficina del utilero y posteriormente la de Daniel Morón, histórico referente de Colo Colo. Al observar algunas fotografías antiguas del directivo, Vozinha protagonizó un simpático momento. “No cambiaste mucho”, le comentó con humor el arquero africano.

Vozinha fue presentado a sus compañeros y Javier Correa le ofreció ayuda para adaptarse. Foto: @DiarioOle/ X

Javier Correa fue uno de los primeros compañeros en recibirlo

El delantero Javier Correa tuvo un papel importante en la llegada de Vozinha al plantel. Ambos se encontraron por primera vez y el atacante argentino rápidamente mostró su buena disposición para ayudar al nuevo arquero.

Tras saludarlo con un “maestro, cómo estamos”, Correa acompañó a Vozinha hasta el camarín, donde el guardameta comenzó a presentarse con los juveniles que se encontraban en el lugar antes del entrenamiento.

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El delantero quiso saber si ya había conocido las instalaciones y le preguntó: “¿Ya te mostraron todo?”. Vozinha, todavía tímido en sus primeros momentos con el equipo, respondió que solamente había conocido “un poco” del recinto.

La conversación continuó con una pregunta clave para la adaptación del arquero: “¿Hablas español?”. Correa también le dejó claro que contará con el respaldo del vestuario durante sus primeros días en el país.

“Cualquier cosa que necesites, dónde estés parando. Nos mandas la ubicación y vamos a buscarte”, le señaló el delantero.

“Cualquier cosa que necesites, donde estés parando, me pasás la ubicación y te vamos a buscar” 🤣



El argentino Javier Correa incluyendo a Vozinha en el vestuario de Colo-Colo 🇨🇱 pic.twitter.com/EjHQAZUJeD — Diario Olé (@DiarioOle) August 12, 2026

Fernando Ortiz recibió a Vozinha

Durante su recorrido, Vozinha también llegó hasta la oficina de Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo. El técnico recibió al nuevo integrante del plantel con un abrazo y lo llamó por su nombre de pila, Josimar.

El guardameta respondió con la misma cordialidad y continuó conociendo a quienes serán parte de su día a día en el club.

“Un placer que esté con nosotros”, manifestó el estratega del Popular.

Ahora la expectativa está puesta en el estreno del arquero de Cabo Verde con la camiseta de Colo Colo. Su debut podría producirse este domingo frente a O’Higgins en el estadio Monumental. El encuentro está programado para las 17:30 horas.

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