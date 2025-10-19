¿Dónde ver Alajuelense vs. Saprissa EN VIVO y EN DIRECTO? Una nueva edición del Clásico de Costa Rica llegará a nuestras pantallas por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga Promerica. Los ‘Manudos’ tienen una oportunidad de oro para destronar a su clásico rival y ponerse en la cima de la tabla de posiciones.

Para que puedas ver el partido entre Alajuelense y Saprissa, te vamos a mostrar a continuación, qué canales debes de ver en Sudamérica, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

¿Dónde ver Alajuelense vs. Saprissa EN VIVO GRATIS?

El partido de Alajuelense vs. Saprissa por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga Promerica será transmitido de manera exclusiva por FUTV.

¿Cómo ver partido Alajuelense vs. Saprissa en Costa Rica?

El partido de Alajuelense vs. Saprissa por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga Promerica será transmitido de manera exclusiva por FUTV.