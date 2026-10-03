Alemania visita a Grecia este domingo 4 de octubre por la cuarta fecha del Grupo B de la UEFA Nations League. El encuentro se disputará desde la 1:45 p.m. (hora peruana) en el Toumba Stadium y será un duelo importante para determinar las chances de clasificación de cada uno. El equipo de Jürgen Klopp llega a este partido tras vencer 2-0 a Serbia y todavía con el recuerdo de lo que fue la caída en casa ante el combinado helénico por 1-0. En tanto, el cuadro griego buscará estirar su buen momento y mantenerse como único líderr de su llave. ¿Qué canales pasan Alemania vs. Grecia HOY por TV ONLINE? ESPN, Disney+, Sky Sports, Sky+, izzi, fuboTV, Fubo Sports Network, Tubi, ViX y DAZN transmitirán el partido según el país.
¿A qué hora juega Alemania vs. Grecia HOY por Nations League?
El partido entre Alemania vs. Grecia empieza a la 1:45 p.m. de Perú este domingo 4 de octubre del 2026.
- Hora en México: 12:45 p.m.
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 1:45 p.m.
- Hora en Bolivia, Venezuela y Estados Unidos: 2:45 p.m.
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile: 3:45 p.m.
- Hora en España: 8:45 p.m.
- Hora en Grecia: 8:45 p.m.
¿Qué canales TV transmiten Alemania vs. Grecia EN VIVO por Nations League?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Alemania vs. Grecia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 4 de octubre.
Para Perú y el resto de Sudamérica, el partido de Alemania vs. Grecia por la Nations League será transmitido a través de ESPN y Disney+ por cable y streaming.
En México, la transmisión estará a cargo de Sky Sports, Sky+ e izzi. En Estados Unidos, podrás seguir el encuentro por fuboTV, Fubo Sports Network, Tubi y ViX. Por su parte, en España, el partido será transmitido por DAZN.
¿Dónde ver Alemania vs. Grecia ONLINE y GRATIS por Nations League?
El partido entre Alemania vs. Grecia, correspondiente a la cuarta fecha del Grupo B de la UEFA Nations League, podrá seguirse online mediante las plataformas de streaming disponibles en cada territorio: Disney+ en Sudamérica, Sky+ en México, fuboTV y ViX en Estados Unidos, y DAZN en España.
Hora y canal TV para ver Alemania vs. Grecia EN DIRECTO por Nations League
- Fecha: domingo 4 de octubre del 2026.
- Partido: Alemania vs. Grecia.
- Horario: 1:45 p.m. hora de Perú / 8:45 p.m. hora de España.
- Canales: ESPN, Disney+, Sky Sports, Sky+, izzi, fuboTV, Fubo Sports Network, Tubi, ViX y DAZN.
- Estadio: Toumba Stadium.
- Competencia: UEFA Nations League.
¿Dónde ver Alemania vs. Grecia EN DIRECTO por Nations League en Sudamérica?
En Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Brasil, Bolivia y el resto de países de Sudamérica, el partido de Alemania vs. Grecia por la cuarta fecha del Grupo B de la UEFA Nations League se podrá ver EN VIVO por ESPN y Disney+.
- ESPN
- Disney+
¿Dónde ver Alemania vs. Grecia EN DIRECTO por Nations League en México?
En México, el encuentro entre Alemania y Grecia será transmitido EN VIVO por Sky Sports, Sky+ e izzi.
- Sky Sports
- Sky+
- izzi
¿Dónde ver Alemania vs. Grecia EN DIRECTO por Nations League en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido podrá seguirse EN VIVO a través de fuboTV, Fubo Sports Network, Tubi y ViX.
- fuboTV
- Fubo Sports Network
- Tubi
- ViX
¿Dónde ver Alemania vs. Grecia EN DIRECTO por Nations League en España?
En España, el duelo entre Alemania y Grecia por la cuarta fecha del Grupo B de la UEFA Nations League será transmitido EN VIVO por DAZN.
- DAZN