La selección de Alemania se enfrenta a Países Bajos este lunes 16 de noviembre por la sexta fecha del Grupo B de la UEFA Nations League 2026. El encuentro se disputará desde las 2:45 p.m. (hora peruana) en el Estadio Olímpico de Berlín. Los alemanes están obligados a ganar en casa y necesitan que Grecia no sume puntos frente a Serbia para conseguir su clasificación a los cuartos de final. Por su parte, el conjunto neerlandés tiene un panorama más favorable: un empate le bastará para avanzar de fase. ¿A qué hora juegan Alemania vs. Países Bajos y dónde ver el partido EN VIVO por TV y streaming? Revisa los horarios y canales de transmisión en cada país.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Alemania y Países Bajos este lunes 16 de noviembre desde el Estadio Olímpico de Berlín.

¿Qué canal transmite Alemania vs. Países Bajos EN VIVO por TV y streaming online?

El partido entre Alemania vs. Países Bajos EN VIVO EN DIRECTO ONLINE podrá seguirse este lunes 16 de noviembre a través de diferentes señales de televisión y plataformas digitales, según el país.

En Perú, Argentina, Chile, Colombia, Brasil y el resto de Sudamérica, la transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus.

En México, los aficionados podrán seguir el compromiso por Sky Sports, Sky+ e izzi. Mientras que en Estados Unidos, el encuentro estará disponible a través de Fox Sports 1, fuboTV, ViX y Fox One.

Por su parte, en España, el partido entre alemanes y neerlandeses será transmitido por DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV.

¿A qué hora juega Alemania vs. Países Bajos por la UEFA Nations League 2026?

México: 1:45 p.m.

1:45 p.m. Perú, Colombia y Ecuador: 2:45 p.m.

2:45 p.m. Estados Unidos (ET): 2:45 p.m.

2:45 p.m. Venezuela y Bolivia: 3:45 p.m.

3:45 p.m. Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 4:45 p.m.

4:45 p.m. Alemania, Países Bajos y España: 8:45 p.m.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Alemania vs. Países Bajos por la UEFA Nations League 2026

País Hora Canal TV y Straming Online Perú 2:45 p.m. ESPN y Disney Plus Colombia 2:45 p.m. ESPN y Disney Plus Ecuador 2:45 p.m. ESPN y Disney Plus México 1:45 p.m. Sky Sports, Sky+ e izzi Chile 4:45 p.m. ESPN y Disney Plus Venezuela 3:45 p.m. ESPN y Disney Plus Bolivia 3:45 p.m. ESPN y Disney Plus Estados Unidos 2:45 p.m. (ET) Fox Sports 1, fuboTV, ViX y Fox One Argentina 4:45 p.m. ESPN y Disney Plus Uruguay 4:45 p.m. ESPN y Disney Plus Brasil 4:45 p.m. ESPN y Disney Plus España 8:45 p.m. DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV

Canales, horarios y dónde ver Alemania vs. Países Bajos EN VIVO por la UEFA Nations League 2026

Fecha: lunes 16 de noviembre de 2026.

lunes 16 de noviembre de 2026. Partido: Alemania vs. Países Bajos.

Alemania vs. Países Bajos. Hora: 2:45 p.m. (hora peruana).

2:45 p.m. (hora peruana). Canales de TV: ESPN, Sky Sports, Fox Sports 1 y TVE La 1.

ESPN, Sky Sports, Fox Sports 1 y TVE La 1. Streaming: Disney Plus, Sky+, izzi, fuboTV, ViX, Fox One, DAZN, RTVE Play y Movistar+.

Disney Plus, Sky+, izzi, fuboTV, ViX, Fox One, DAZN, RTVE Play y Movistar+. Estadio: Olímpico de Berlín, Alemania.

Olímpico de Berlín, Alemania. Competencia: sexta fecha del Grupo B de la UEFA Nations League 2026.

¿En qué canal transmiten Alemania vs. Países Bajos EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Perú?

En Perú, el partido entre Alemania vs. Países Bajos se podrá ver EN VIVO por ESPN. Además, los hinchas tendrán la opción de seguir el encuentro vía streaming a través de Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten Alemania vs. Países Bajos EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Argentina?

En Argentina, el compromiso entre Alemania vs. Países Bajos por la UEFA Nations League 2026 será transmitido EN VIVO por ESPN. La señal también estará disponible vía streaming mediante Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten Alemania vs. Países Bajos EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Colombia?

En Colombia, los aficionados podrán seguir el partido entre Alemania vs. Países Bajos EN VIVO por ESPN y vía streaming a través de Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten Alemania vs. Países Bajos EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Chile?

En Chile, el encuentro entre Alemania vs. Países Bajos se podrá ver EN VIVO por ESPN y también estará disponible en la plataforma Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten Alemania vs. Países Bajos EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en México?

En México, el partido entre Alemania vs. Países Bajos por la sexta fecha del Grupo B de la UEFA Nations League se transmitirá EN VIVO por Sky Sports, Sky+ e izzi.

Sky Sports

Sky+

izzi

¿En qué canal transmiten Alemania vs. Países Bajos EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el compromiso entre Alemania vs. Países Bajos estará disponible EN VIVO por Fox Sports 1. También podrá seguirse vía streaming a través de fuboTV, ViX y Fox One.

Fox Sports 1

fuboTV

ViX

Fox One

¿En qué canal transmiten Alemania vs. Países Bajos EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en España?

En España, el partido entre Alemania vs. Países Bajos por la UEFA Nations League 2026 podrá verse EN VIVO por DAZN, TVE La 1, Movistar+ y fuboTV. También estará disponible vía streaming en RTVE Play.

DAZN

TVE La 1

RTVE Play

Movistar+

fuboTV