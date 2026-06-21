Las selecciones de Argentina y Austria se miden este lunes 22 de junio por la fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026. El partido se disputará en el Estadio Dallas. Ambas selecciones lucharán por sumar puntos y pasar a la siguiente etapa del torneo. A continuación, conoce los horarios por país, los canales de transmisión y todos los detalles de este atractivo duelo que promete emociones desde el inicio.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs Austria por el Mundial 2026?

El partido Argentina vs Austria se jugará este lunes 22 de junio en el estadio Dallas, con capacidad para 80 000 espectadores.

Horario del Argentina vs Austria EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Argentina vs Austria está programado para las 12:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 12:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 1:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 2:00 p.m. México 1:00 p.m.

¿Dónde ver Argentina vs Austria EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Argentina vs Austria se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Argentina vs Austria Verde EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Argentina vs Austria EN VIVO por el Mundial 2026