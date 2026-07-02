Argentina y Cabo Verde se enfrentarán este viernes 3 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el Hard Rock Stadium, Miami. La Albiceleste llega como favorita tras cerrar una fase de grupos perfecta y vencer 3-1 a Jordania en su último partido. Enfrente estará Cabo Verde, que clasificó como segundo del Grupo H por detrás de España, luego de igualar sin goles ante Arabia Saudita y ahora buscará dar la sorpresa para avanzar a los octavos de final. Ambas selecciones buscarán la victoria para lograr su pase a octavos de la Copa del Mundo. Revisa los detalles del partido en las siguientes líneas.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs Cabo Verde EN VIVO por el Mundial 2026?

El partido entre Argentina y Cabo Verde se jugará este viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium (Miami). El recinto tiene una capacidad para 65,326 espectadores.

Horario del Argentina vs Cabo Verde EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Argentina vs Cabo Verde está programado para las 17:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 5:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 6:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 7:00 p.m.

¿Dónde ver Argentina vs Cabo Verde EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Argentina vs Cabo Verde se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Argentina vs Cabo Verde EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Argentina vs Cabo Verde EN VIVO por el Mundial 2026