Argentina y Egipto se enfrentarán este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el Mercedes-Benz Stadium (Atlanta). Ambos equipos buscarán su pase a cuartos de final de la Copa del Mundo. Los argentinos vienen de vencer con sufrimiento 3-2 a Cabo Verde, mientras que los africanos derrotaron 4-2 por penales a Australia. Revisa los detalles del partido en las siguientes líneas: horario, canal de emisión y más.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs Egipto EN VIVO por octavos del Mundial 2026?

El partido entre Argentina vs Egipto se jugará este martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium (Atlanta). El recinto tiene una capacidad para 71,000 espectadores.

Horario del Argentina vs Egipto EN VIVO por octavos del Mundial 2026

El encuentro entre Argentina vs Egipto está programado para las 11:00 a.m. (hora Perú) . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 11:00 a.m. Chile, Bolivia, Venezuela 12:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 1:00 p.m.

¿Dónde ver Argentina vs Egipto EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Argentina vs Egipto se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Argentina vs Egipto EN VIVO por octavos del Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Argentina vs Egipto EN VIVO por el Mundial 2026