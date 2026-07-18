España y Argentina se enfrentarán este domingo 19 de julio por el Mundial 2026. El partido se jugará en el Metlife Stadium en Nueva Jersey. Este fin de semana se definirá al campeón mundial en un duelo en el que los vigentes campeones de las dos competencias continentales más importantes (España con la Europa y Argentina con la Copa América) lo dejarán todo en la cancha para llevarse el título mundial. El árbitro designado para el encuentro es Slavko Vincic. Consulta la previa, el horario, el canal de emisión y más detalles del tan esperado duelo entre la roja y la albiceleste.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs España EN VIVO por el Mundial 2026?

El partido entre Argentina vs España se jugará este domingo 19 de julio en el Estadio Metlife Stadium, en Nueva Jersey. El recinto tiene capacidad para 82 500 espectadores.

Horario del Argentina vs España EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Argentina vs España está programado para las 2:00 p.m. (14:00 horas en Perú) . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 2:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 3:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 4:00 p.m.

¿Dónde ver Argentina vs España EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Argentina vs España se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Argentina vs España EN VIVO por el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Argentina vs España EN VIVO por el Mundial 2026