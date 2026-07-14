Inglaterra y Argentina se enfrentarán este miércoles 15 de julio por las semifinales del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Atlanta. . La selección dirigida por Lionel Scaloni intentará disputar su segunda final consecutiva y mantenerse en carrera por revalidar el título conquistado en Catar 2022. Del otro lado, el conjunto inglés buscará dar la sorpresa y acercarse al sueño de conquistar su segunda Copa del Mundo. Ambos equipos llegan con confianza tras superar los cuartos de final: la ‘Albiceleste’ venció 3-1 a Suiza, mientras que los británicos derrotaron 2-1 a Noruega. Consulta la previa, el horario, el canal de emisión y más detalles del torneo internacional.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs Inglaterra EN VIVO por la semifinal del Mundial 2026?

El partido entre Argentina vs Inglaterra se jugará este miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta. El recinto tiene capacidad para 72317 espectadores.

Horario del Argentina vs Inglaterra EN VIVO por la semifinal del Mundial 2026

El encuentro entre Inglaterra y Argentina está programado para las 2:00 p.m. (14:00 horas en Perú) . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 2:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 3:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 4:00 p.m.

¿Dónde ver Argentina vs Inglaterra EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Argentina vs Inglaterra se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Argentina vs Inglaterra EN VIVO por semifinal del Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Argentina vs Inglaterra EN VIVO por el Mundial 2026