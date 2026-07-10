Argentina y Suiza se enfrentarán este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el el Estadio Kansas City de Estados Unidos. La Albiceleste consiguió un trabajado triunfo por 3-2 sobre Egipto en un encuentro que se definió en los minutos finales, mientras que el conjunto europeo aseguró su clasificación luego de imponerse por 4-3 a Colombia en la tanda de penales. Consulta la previa, el horario, el canal de emisión y más detalles del torneo internacional.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs Suiza EN VIVO por cuartos del Mundial 2026?

El partido entre Argentina y Suiza se jugará este sábado 11 de julio en el Estadio Kansas City de Estados Unidos. El recinto tiene capacidad para 76 416 espectadores.

Horario del Argentina vs Suiza EN VIVO por cuartos del Mundial 2026

El encuentro entre Argentina vs Suiza está programado para las 8:00 p.m. (20:00 horas en Perú) . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 8:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 9:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 10:00 p.m.

¿Dónde ver Argentina vs Suiza EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Argentina vs Suiza se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Argentina vs Suiza EN VIVO por cuartos del Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Argentina vs Suiza EN VIVO por el Mundial 2026