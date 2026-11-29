Arsenal afrontará una de las pruebas más exigentes de la temporada este domingo 29 de noviembre, cuando reciba al Manchester City en el Emirates Stadium, por la fecha 12 de la Premier League. Los dirigidos por Mikel Arteta llegan como únicos líderes del campeonato con 28 puntos y buscarán aprovechar su condición de local para ampliar la diferencia sobre sus perseguidores. Enfrente estará el conjunto ciudadano, que marcha tercero con 22 unidades y necesita una victoria para acercarse a la cima. Erling Haaland será la principal amenaza ofensiva del equipo visitante. A continuación, conoce los horarios y canales para seguir este partidazo.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Arsenal vs Manchester City con Erling Haaland este domingo 29 de noviembre por la fecha 12 de la Premier League.

¿A qué hora juega el Arsenal vs. Manchester City HOY?

Para que no te pierdas ningún detalle del encuentro por la duodécima jornada de la Premier League, te dejamos los horarios según tu país:

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 1:30 p. m.

1:30 p. m. Bolivia y Venezuela: 12:30 p. m.

12:30 p. m. Colombia, Perú y Ecuador: 11:30 a. m.

11:30 a. m. México: 10:30 a. m.

10:30 a. m. Estados Unidos (ET): 11:30 a. m.

11:30 a. m. España: 5:30 p. m.

¿Qué canal transmite Arsenal vs. Manchester City en vivo?

La transmisión de este esperado compromiso de la Premier League para Perú y el resto de Sudamérica estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Los aficionados podrán seguir el encuentro EN VIVO desde las señales habilitadas de ESPN y mediante la plataforma de streaming.

En México, el partido será transmitido por Max. Mientras que en Estados Unidos, los hinchas podrán seguirlo a través de fuboTV, USA Network y Telemundo.

Por su parte, en España, la cobertura estará disponible mediante DAZN, Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

¿Dónde ver online el partido de Arsenal vs. Manchester City por streaming?

Para ver online el partido de Arsenal vs. Manchester City, la opción de streaming para Perú y los países de Sudamérica será Disney+ Premium, plataforma que ofrecerá la transmisión del encuentro. También podrás seguirlo a través de las señales de ESPN disponibles según cada país.

En México, el compromiso estará disponible por Max; en Estados Unidos, mediante fuboTV; y en España, a través de DAZN y Movistar+.

Alineaciones probables de Arsenal vs. Manchester City