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Resumen

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Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana.
Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana.
Por Adrián Puga

visita a este miércoles 14 de octubre por el partido de ida de la semifinal de la en el Arena MRV.

Tercera semifinal continental consecutiva para el equipo de Belo Horizonte, que busca acabar con su maleficio de las últimas temporadas.

¿Qué canales pasan el partido de Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque HOY por TV ONLINE? ESPN y DIRECTV Sports transmiten el partido de Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque por cable, mientras que Disney+ Premium lo pasan a través de streaming.

¿Qué canal transmite Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque EN VIVO por TV y Streamig Online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 14 de octubre del 2026 desde el Arena MRV.

Para Argentina, el partido de Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque será transmitido a través de DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus por cable y streaming.

El partido de Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque será televisado por Dsports, DGO, ESPN y Disney Plus para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela.

Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de beIN SPORTS, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT.

¿A qué hora juega Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026?

  • Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil / Chile: 19:00 horas.
  • Bolivia / Venezuela: 18:00 horas.
  • Colombia / Perú / Ecuador: 17:00 horas.
  • México: 16:00 horas.
  • Estados Unidos (ET): 18:00 horas.
  • España: 00:00 horas del jueves.

¿Qué canal TV transmite Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque EN VIVO por Copa Sudamericana 2026?

PaísHorariosCanal TV y Streaming
Perú5:00 PMDIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus
Estados Unidos6:00 PMbeIN SPORTS, fuboTV y beIN SPORTS CONNECT
Argentina7:00 PMDIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus
Ecuador5:00 PMDIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus
Colombia5:00 PMDIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus
Chile7:00 PMDIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus
Venezuela6:00 PMDIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus
Bolivia6:00 PMDIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus
Uruguay7:00 PMDIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus
Paraguay7:00 PMDIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus

Horario, TV y dónde ver en vivo el Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026

  • Fecha: Miércoles 14 de octubre del 2026
  • Partido: Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque
  • Hora: 16:00 (MEX); 18:00 ET (USA); 17:00 (PER/COL/ECU); 19:00 (ARG/URU/PAR)
  • Canales TV: DIRECTV Sports y ESPN
  • Streaming: DGO y Disney Plus
  • Estadio: Arena MRV

¿En qué canal transmiten Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque hoy por Copa Sudamericana 2026 en Perú?

En Perú, el partido Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque por la semifinal de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por DIRECTV Sports y ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Disney Plus.

  • DIRECTV Sports
  • DGO
  • ESPN
  • Disney Plus

¿En qué canal transmiten Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque hoy por Copa Sudamericana 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque por la semifinal de la Copa Sudamericana se transmitirá EN VIVO por DIRECTV Sports y ESPN, señal que posee los derechos de la Copa Sudamericana, y también se podrá ver vía streaming a través de DGO y Disney Plus.

  • DIRECTV Sports
  • DGO
  • ESPN
  • Disney Plus

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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.