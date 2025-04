Dónde ver partido Barcelona vs Atlético Madrid por Copa del Rey

Conoce qué canales y plataformas pasan la transmisión del partido Barcelona vs Atlético Madrid por la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. La transmisión del partido se puede ver por TV y streaming. Conoce a continuación cuáles son las señales y plataformas que transmiten EN VIVO.

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid

Estos son los canales y plataformas que tienen los derechos para transmitir el partido Atlético de Madrid vs Barcelona por las semifinales de vuelta de la Copa del Rey.

América TV - Perú

Sky Sports - México

La 1 de TVE, RTVE Play, Movistar Plus - España

Flow - Paraguay, Argentina, Uruguay

Meridiano TV - Venezuela

Canal del Fútbol - Ecuador

Estados Unidos - ESPN Plus

Si quieres ver la transmisión del partido Barcelona vs Atlético Madrid por Copa del Rey puedes hacerlo gratis en Perú a través de América TV (Canal 4), mientras que América tvGO transmite online vía streaming. Si eres de España, puedes seguir la transmisión por La 1 de TVE, TV3, RTVE Play y Movistar Plus, mientras que Flow para el duelo en Paraguay, Argentina y Uruguay, Meridiano Televisión transmite en Venezuela, El Canal del Fútbol en Ecuador y ESPN Plus en Estados Unidos.