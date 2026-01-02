Barcelona vs. Espanyol EN VIVO: revisa a qué hora juegan y dónde ver transmisión del partido por la fecha 19 de LaLiga en el RCDE Stadium. (Photo by Josep LAGO / AFP)
Barcelona vs. Espanyol EN VIVO: revisa a qué hora juegan y dónde ver transmisión del partido por la fecha 19 de LaLiga en el RCDE Stadium. (Photo by Josep LAGO / AFP)
/ JOSEP LAGO
Redacción EC
Redacción EC

vs. EN VIVO se juega en el RCDE Stadium por la fecha 19 de , en un duelo clave que reúne a dos equipos con objetivos distintos pero con la obligación de sumar. Revisa a qué hora juegan y dónde ver este encuentro que promete intensidad y buen fútbol en territorio catalán: el Barcelona busca mantenerse firme en la parte alta de la tabla, mientras que Espanyol intentará hacerse respetar la casa y seguir escalando posiciones. Aquí te contamos los horarios por país y las opciones de transmisión para seguir el partido sin perderte ningún detalle.

El partido de Barcelona vs Espanyol será transmitido en toda Sudamérica vía DirecTV Sports. En España la transmisión va por televisión en Movistar LaLiga y Movistar LaLiga TV2, por streaming podrás ver el juego en Movistar+ y LaLiga TV Bar HD. En México pasan el partido por Sky Sports, al igual que en resto de Centroamérica. Finalmente, en Estados Unidos podrás ver el encuentro por ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes.

¿A qué hora juega Barcelona vs Espanyol HOY?

El partido de Barcelona vs Espanyol por la jornada 19 de LaLiga, será este sábado 3 de enero del 2026 a las 3:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio RCDE Stadium.

Barcelona vs. Espanyol EN VIVO: revisa a qué hora juegan y dónde ver transmisión del partido por la fecha 19 de LaLiga en el RCDE Stadium. (Photo by Josep LAGO / AFP)
Barcelona vs. Espanyol EN VIVO: revisa a qué hora juegan y dónde ver transmisión del partido por la fecha 19 de LaLiga en el RCDE Stadium. (Photo by Josep LAGO / AFP)
/ JOSEP LAGO

Hora del partido, Barcelona vs Espanyol

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela: 4:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.
  • Estados Unidos (Washington): 3:00 p.m.
  • España: 9:00 p.m.

Canal TV para ver Barcelona vs Espanyol EN VIVO

La transmisión del partido entre Barcelona vs Espanyol será transmisitido en DirecTV. En streaming lo podrás ver por DGO en Sudamérica. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por Movistar+ y LaLiga TV Bar. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

¿Dónde ver Barcelona vs Espanyol EN DIRECTO? Cable y streaming ONLINE

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú3:00 P.m.DirecTVDGO
Colombia3:00 P.m.DirecTVDGO
Ecuador3:00 P.m.DirecTVDGO
Argentina5:00 p.m.DirecTVDGO
Brasil5:00 p.m.ESPNDisney+ Premium
Paraguay5:00 p.m.DirecTVDGO
Uruguay5:00 p.m.DirecTVDGO
Chile5:00 p.m.DirecTVDGO
Venezuela4:00 P.m.DirecTVDGO
Bolivia4:00 P.m.DirecTVDGO
México2:00 p.m.Sky SportsSky+
Estados Unidos3:00 P.m.ESPN Select, ESPN DeportesESPN App
España9:00 p.m.Movistar PlusLaLiga TV Bar

Horario, TV y dónde ver en vivo Barcelona vs Espanyol

  • Fecha: Sábado 3 de enero del 2026
  • Partido: Barcelona vs Espanyol
  • Horario: 9:00 p.m. hora de Barcelona, España.
  • Canal: DirecTV | Streaming: DGO
  • Estadio: RCDE Stadium

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC