Barcelona vs. Espanyol EN VIVO se juega en el RCDE Stadium por la fecha 19 de LaLiga, en un duelo clave que reúne a dos equipos con objetivos distintos pero con la obligación de sumar. Revisa a qué hora juegan y dónde ver este encuentro que promete intensidad y buen fútbol en territorio catalán: el Barcelona busca mantenerse firme en la parte alta de la tabla, mientras que Espanyol intentará hacerse respetar la casa y seguir escalando posiciones. Aquí te contamos los horarios por país y las opciones de transmisión para seguir el partido sin perderte ningún detalle.
El partido de Barcelona vs Espanyol será transmitido en toda Sudamérica vía DirecTV Sports. En España la transmisión va por televisión en Movistar LaLiga y Movistar LaLiga TV2, por streaming podrás ver el juego en Movistar+ y LaLiga TV Bar HD. En México pasan el partido por Sky Sports, al igual que en resto de Centroamérica. Finalmente, en Estados Unidos podrás ver el encuentro por ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes.
¿A qué hora juega Barcelona vs Espanyol HOY?
El partido de Barcelona vs Espanyol por la jornada 19 de LaLiga, será este sábado 3 de enero del 2026 a las 3:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio RCDE Stadium.
Hora del partido, Barcelona vs Espanyol
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 2:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela: 4:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 p.m.
- Estados Unidos (Washington): 3:00 p.m.
- España: 9:00 p.m.
Canal TV para ver Barcelona vs Espanyol EN VIVO
La transmisión del partido entre Barcelona vs Espanyol será transmisitido en DirecTV. En streaming lo podrás ver por DGO en Sudamérica. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por Movistar+ y LaLiga TV Bar. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.
¿Dónde ver Barcelona vs Espanyol EN DIRECTO? Cable y streaming ONLINE
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|3:00 P.m.
|DirecTV
|DGO
|Colombia
|3:00 P.m.
|DirecTV
|DGO
|Ecuador
|3:00 P.m.
|DirecTV
|DGO
|Argentina
|5:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Brasil
|5:00 p.m.
|ESPN
|Disney+ Premium
|Paraguay
|5:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Uruguay
|5:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Chile
|5:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Venezuela
|4:00 P.m.
|DirecTV
|DGO
|Bolivia
|4:00 P.m.
|DirecTV
|DGO
|México
|2:00 p.m.
|Sky Sports
|Sky+
|Estados Unidos
|3:00 P.m.
|ESPN Select, ESPN Deportes
|ESPN App
|España
|9:00 p.m.
|Movistar Plus
|LaLiga TV Bar
Horario, TV y dónde ver en vivo Barcelona vs Espanyol
- Fecha: Sábado 3 de enero del 2026
- Partido: Barcelona vs Espanyol
- Horario: 9:00 p.m. hora de Barcelona, España.
- Canal: DirecTV | Streaming: DGO
- Estadio: RCDE Stadium
Contenido sugerido
Contenido GEC