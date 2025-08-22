¿Dónde ver Barcelona vs. Levante EN VIVO y EN DIRECTO? Los blaugranas tendrán su segunda salida en LaLiga y lo harán ante un equipo complicado como es el Levante, que volvió a Primera División, luego de su paso por la Segunda de España. Si bien debutó con una derrota frente al Alavés de visita, esperan encontrar la victoria con el actual campeón.

El equipo dirigido por Hansi Flick tuvo un gran inicio de temporada, luego de golear 3-0 a Mallorca en condición de visita con goles de Raphinha, Ferrán Torres y Lamine Yamal. Los azulgranas apuntan al bicampeonato y a seguir sumando goleadas en su paso por LaLiga.

Para que puedas ver el partido entre Barcelona y Levante, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

Repasa qué canales transmiten en directo el partido de Barcelona vs. Levante por la fecha 2 de LaLiga desde el Estadio Ciutat de València.

¿Dónde ver Barcelona vs. Levante EN VIVO GRATIS?

El partido de Barcelona vs. Levante en vivo por la fecha 2 de LaLiga, será transmitido por el canal de DirecTV en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en España, será televisado en Movistar+, Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Barcelona vs. Levante HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: DirecTV

En Paraguay lo pasa: DirecTV

En Uruguay lo pasa: DirecTV

En Chile lo pasa: DirecTV

En Ecuador lo pasa: DirecTV

En Venezuela lo pasa: DirecTV

En Perú lo pasa: DirecTV

En Brasil lo pasa: Disney+

En Colombia lo pasa: DirecTV

En Bolivia lo pasa: DirecTV

En México lo pasa: Sky Sports

En Estados Unidos lo pasa: ESPN+

En España lo televisa: Movistar+, Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video

¿Cómo ver partido Barcelona vs. Levante en Perú?

El partido de Barcelona vs. Levante en vivo por la fecha 2 de LaLiga, será transmitido en Perú por DirecTV Sports y DGO.

¿En dónde televisan partido Barcelona vs. Levante EN DIRECTO, en España?

El partido de Barcelona vs. Levante en vivo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, será transmitido en España por Movistar+, Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video.

¿En qué canales ver partido Barcelona vs. Levante en México?

El partido de Barcelona vs. Levante en vivo por la fecha 2 de LaLiga, será transmitido en México por Sky Sports.

¿Cómo ver partido Barcelona vs. Levante en Estados Unidos?

El partido de Barcelona vs. Levante en vivo por la fecha 2 de LaLiga, será transmitido en Estados Unidos por ESPN+, ESPN Deportes y fuboTV.