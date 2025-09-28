¿Dónde ver Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO y EN DIRECTO? El técnico barcelonista Hansi Flick ha confirmado este sábado que Lamine Yamal, de baja por una pubalgia desde principios de mes, seguramente “tendrá algunos minutos” ante la Real Sociedad, aunque no quiso desvelar si partirá de inicio o jugará posteriormente.

En todo caso, el entrenador del Barça no tiene la sensación de que el delantero de Rocafonda pueda sufrir una recaída. “Estamos contentos de volver a disponer de él como opción para mañana”, ha dicho.

Tampoco quiso entrar a valorar si el seleccionador español, Luis de la Fuente, tiene que convocar en la próxima lista a Lamine Yamal: “No es mi trabajo, es el del seleccionador, si lo llama en su decisión”.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO GRATIS?

El partido de Barcelona vs. Real Sociedad en vivo por la fecha 7 de LaLiga será transmitido por el canal de ESPN y Disney+ en todo el Perú y Sudamérica. Mientras que en España, será televisado en DAZN, Movistar+, Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Barcelona vs. Real Sociedad HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: ESPN y Disney+

En Paraguay lo pasa: ESPN y Disney+

En Uruguay lo pasa: ESPN y Disney+

En Chile lo pasa: ESPN y Disney+

En Ecuador lo pasa: ESPN y Disney+

En Venezuela lo pasa: ESPN y Disney+

En Perú lo pasa: ESPN y Disney+

En Brasil lo pasa: Disney+

En Colombia lo pasa: ESPN y Disney+

En Bolivia lo pasa: ESPN y Disney+

En México lo pasa: Sky Sports

En Estados Unidos lo pasa: ESPN+

En España lo televisa: DAZN, Movistar+, Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video

¿Cómo ver partido Barcelona vs. Real Sociedaden Perú?

El partido de Barcelona vs. Real Sociedad en vivo por la fecha 7 de LaLiga será transmitido en Perú por ESPN y Disney+.

¿En dónde televisan partido Barcelona vs. Real Sociedad EN DIRECTO, en España?

El partido de Barcelona vs. Real Sociedad en vivo por la fecha 7 de LaLiga será transmitido en España por DAZN, Movistar+, Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video.

¿En qué canales ver partido Barcelona vs. Real Sociedad en México?

El partido de Barcelona vs. Real Sociedad en vivo por la fecha 7 de LaLiga será transmitido en México por Sky Sports.

¿Cómo ver partido Barcelona vs. Real Sociedaden Estados Unidos?

El partido de Barcelona vs. Real Sociedad en vivo por la fecha 7 de LaLiga será transmitido en Estados Unidos por ESPN+, ESPN Deportes y fuboTV.