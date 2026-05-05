Bayern Munich y PSG se enfrentan este miércoles 6 de mayo del 2026 por la semifinal vuelta de la Champions League en el estadio Allianz Arena. Los bávaros cayeron 5-4 en el partido de ida disputado en el Parque de los Príncipes, sin embargo, tienen la gran oportunidad de darle vuelta a la serie en Alemania. Por otro lado, los dirigidos por Luis Enrique, tienen medio pie en la final de la Liga de Campeones, donde Arsenal espera a su rival. A continuación, te mostramos dónde verlo ONLINE y en qué canales transmiten el partido EN VIVO.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs PSG EN VIVO por Champions League?

El partido de Bayern Múnich vs PSG será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium para todo el Perú y Sudamérica por la semifinal vuelta de la Champions League. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de FOX One, Fox+ y tabii. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Paramount+, CBS, Univision, ViX y TUDN.

¿A qué hora juega Bayern Múnich vs PSG HOY por Champions League?

El partido de Bayern Múnich vs PSG por la semifinal vuelta de la Champions League empieza a las 2:00 PM de Perú este miércoles 6 de mayo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 9:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite Bayern Múnich vs PSG EN VIVO por Champions League?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Colombia 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Ecuador 2:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Argentina 4:00 p.m. FOX Sports y ESPN Disney+ Premium Brasil 4:00 p.m. TNT Sports y Claro TV Max Paraguay 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Uruguay 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Chile 4:00 p.m. ESPN Premium Disney+ Premium Bolivia 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Venezuela 3:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Costa Rica 1:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Honduras 1:00 p.m. ESPN Disney+ Premium El Salvador 1:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Guatemala 1:00 p.m. ESPN Disney+ Premium México 1:00 p.m. FOX One tabii y Fox+ Estados Unidos 3:00 p.m. Paramount+, UniMás y TUDN ViX España 9:00 p.m. Movistar Liga de Campeones Movistar+

Hora, canal TV y dónde ver Bayern Múnich vs PSG por semifinal vuelta de Champions League

Fecha : Miércoles 6 de mayo del 2026

: Miércoles 6 de mayo del 2026 Partido : Bayern Múnich vs PSG

: Bayern Múnich vs PSG Hora : 2:00 PM de Perú y 1:00 PM de México

: 2:00 PM de Perú y 1:00 PM de México Canales : ESPN, Disney+ Premium, tabii, FOX One, TUDN, Paramount+, Univision, Vix y Movistar Liga de Campeones.

: ESPN, Disney+ Premium, tabii, FOX One, TUDN, Paramount+, Univision, Vix y Movistar Liga de Campeones. Estadio: Allianz Arena

Revisa qué canales transmiten el partido de Bayern Múnich vs PSG y los horarios para verlo por la semifinal vuelta de la UEFA Champions League desde el Allianz Arena.

¿Cómo ver en México, Bayern Munich vs PSG EN VIVO por Champions League?

En México, el partido de Bayern Munich vs PSG será transmitido a través de FOX One, Fox+ y tabii mediante cable y streaming por la semifinal vuelta de Champions League. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium.

¿En qué canal de España ver, Bayern Munich vs PSG por Champions League?

En España, el partido de Bayern Munich vs PSG será transmitido a través de Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones por la vuelta de la semifinal de la Champions League.

¿Qué canal transmite en Perú, Bayern Munich vs PSG por Champions League?

En Perú, el partido de Bayern Munich vs PSG será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la vuelta de la semifinal de la Champions League.

¿Qué canal transmite en Estados Unidos, Bayern Munich vs PSG por Champions League?

En Estados Unidos, Bayern Munich vs PSG será transmitido a través de Paramount+, UniMás, ViX y TUDN por la vuelta de la semifinal de la Champions League.

¿Qué canal transmite en Argentina, Bayern Munich vs PSG por Champions League?

En Argentina, el partido de Bayern Munich vs PSG será transmitido a través de Fox Sports, ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la vuelta de la semifinal de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Chile, Bayern Munich vs PSG por Champions League?

En Chile, el partido de Bayern Munich vs PSG será transmitido a través de ESPN Premium, ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la vuelta de la semifinal de la Champions League.

¿Dónde ver en Colombia, Bayern Munich vs PSG con Luis Díaz por Champions League?

En Colombia, el partido de Bayern Munich vs PSG será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la vuelta de la semifinal de la Champions League.

Hora, canal TV y dónde ver Bayern Múnich vs PSG por semifinal vuelta de Champions League / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

¿Qué canal pasa en Uruguay, Bayern Munich vs PSG por Champions League?

En Uruguay, el partido de Bayern Munich vs PSG será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium, al igual que en toda Sudamérica por la vuelta de la semifinal de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Nicaragua, Bayern Munich vs PSG por Champions League?

En Nicaragua, el partido de Bayern Munich vs PSG será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la vuelta de la semifinal de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Costa Rica, Bayern Munich vs PSG por Champions League?

En Costa Rica, el partido de Bayern Munich vs PSG será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la vuelta de la semifinal de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Guatemala, Bayern Munich vs PSG por Champions League?

En Guatemala, el partido de Bayern Munich vs PSG será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la vuelta de la semifinal de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Puerto Rico, Bayern Munich vs PSG por Champions League?

En Puerto Rico, el partido de Bayern Munich vs PSG será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la vuelta de la semifinal de la Champions League.

¿Qué canal pasa en Honduras, PSG vs Bayern Munich por Champions League?

En Honduras, el partido de Bayern Munich vs PSG será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la vuelta de la semifinal de la Champions League.

Alineaciones de Bayern Munich vs PSG

Bayern Munich : Manuel Neuer; Jospi Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz; Harry Kane.

: Manuel Neuer; Jospi Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz; Harry Kane. PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Zaïre-Emery, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.