¿Dónde ver Boca vs. Racing EN VIVO HOY? Los xeneizes reciben a la Academia por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo no sabe lo que es ganar desde mayo, y espera poder romper esa mala racha ante el equipo de Avellaneda.

Por otro lado, el equipo comandado por Gustavo Costas, llega de caer por la mínima diferencia ante Estudiantes de la Plata, que jugó con un hombre menos gran parte del segundo tiempo. Y la última vez que ambos se enfrentaron en La Bombonera, los xeneizes se impusieron por 4-2.

A continuación, te vamos a mostrar qué canales transmiten el partido entre Boca y Racing por cable y televisión abierta. Además, las opciones para que tienes para poder ver el partido mediante streaming.

Repasa los canales que transmiten el partido de Boca Juniors vs. Racing por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. / Daniel Jayo

¿Dónde ver Boca vs. Racing EN VIVO HOY?

El partido de Boca vs. Racing en vivo por el Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025, será transmitido por el canal de ESPN Premium y Disney+ en toda la Argentina. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Boca vs. Racing HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: ESPN Premium y Disney Plus.

En Paraguay lo pasa: TyC Sports, ESPN y Disney Plus.

En Uruguay lo pasa: TyC Sports, ESPN y Disney Plus.

En Chile lo pasa: TyC Sports, ESPN y Disney Plus.

En Ecuador lo pasa: TyC Sports, ESPN y Disney Plus.

En Venezuela lo pasa: TyC Sports, ESPN y Disney Plus.

En Perú lo pasa: TyC Sports, ESPN y Disney Plus.

En Brasil lo pasa: ESPN y Disney Plus.

En Colombia lo pasa: TyC Sports, ESPN y Disney Plus.

En Bolivia lo pasa: TyC Sports, ESPN y Disney Plus.

En México lo pasa: Fanatiz y Disney Plus.

En España lo pasa: Fanatiz.

En Estados Unidos lo pasa: Fanatiz y TyC Sports.

¿En qué canal ver partido Boca vs. Racing en Perú?

El partido de Boca vs. Racing en vivo por el Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025, será transmitido en Perú por el canal de TyC Sports, ESPN y Disney+.

¿En qué canal ver partido Boca vs. Racing en Argentina?

El partido de Boca vs. Racing en vivo por el Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025, será transmitido en Argentina por el canal de ESPN Premium y Disney Plus.

¿En qué canal ver partido Boca vs. Racing en México?

El partido de Boca vs. Racing en vivo por el Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025, será transmitido en México por el canal de Fanatiz y Disney Plus.

¿Qué canal televisa partido Boca vs. Racing en Colombia?

El partido de Boca vs. Racing en vivo por el Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025, será transmitido en Colombia por el canal de TyC Sports, ESPN y Disney+.

¿Cómo ver partido Boca vs. Racing en Estados Unidos?

El partido de Boca vs. Racing en vivo por el Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025, será transmitido en Estados Unidos por el canal de Fanatiz y TyC Sports.