Bolivia's forward #07 Miguel Terceros runs with the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Bolivia and Chile, at the Municipal El Alto stadium in El Alto, Bolivia on June 10, 2025. (Photo by AIZAR RALDES / AFP)
¿Qué canales transmiten Bolivia vs. Brasil EN VIVO La selección boliviana llega a este duelo con la obligación de ganar para aspirar al puesto de repechaje de las . Su derrota en manos de Colombia alejó su sueño mundialista, pero aún mantiene las chances.

Como a lo largo de las Eliminatorias, los canales que transmiten los partidos de cada selección es distinto, ya que, por región hay diferentes contratos televisivos. En esta nota, te mostramos a detalle dónde podrás ver el partido.

¿Dónde ver Bolivia vs. Brasil EN VIVO HOY?

El partido de Bolivia vs. Brasil por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026, este martes 9 de septiembre del 2025, será transmitido en Bolivia por Tigo Sports, Tuves, AXS, Cotas, Entel, XDigital y Fútbol Canal.

A continuación, te mostramos todos los canales que pasan el partido en cada país de Sudamérica, Estados Unidos, México, etc.

  • En Bolivia lo pasa: Tigo Sports, Tuves, AXS, Cotas, Entel, XDigital y Fútbol Canal
  • En Argentina lo pasa: TyC Sports
  • En Chile lo pasa: Mega, Mega Go
  • En Brasil lo pasa: Globo, Zapping, Claro TV
  • En Paraguay lo pasa: POPU
  • Perú: Movistar Deportes, Latina TV
  • En Uruguay lo pasa: DirecTV, Antel y AUF TV
  • En Ecuador lo pasa: Canal del Futbol
  • En Colombia lo pasa: RCN, Ditu
  • En Estados Unidos lo pasa: Fanatiz

¿Cómo ver Bolivia vs. Brasil HOY EN DIRECTO, en Bolivia?

Para ver en Bolivia el partido ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas tienes distintas opciones: Tigo Sports, Tuves, AXS, Cotas, Entel, XDigital y Fútbol Canal.

¿Qué canal transmite el partido en Perú?

En Perú, la transmisión del partido por Eliminatorias Sudamericanas está a cargo de Latina TV. Asimismo, podrás verlo a través del canal de Youtube de Movistar Deportes.

