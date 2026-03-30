Bolivia e Irak se enfrentan por la final del repechaje al Mundial 2026 en el estadio BBVA, este martes 31 de marzo. La Verde se mantuvo de pie en su misión de volver a la Copa del Mundo, luego de vencer 2-1 con una emotiva remontada a Surinam. Liam van Gelderen puso en ventaja a Surinam al minuto 48, sin embargo, los altiplánicos vinieron de atrás con goles de Moisés Paniagua, al 72′, y Miguel Terceros, al 79′ de penal, y le dieron vuelta al partido. Revisa los horarios del partido, en qué canales transmiten y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Bolivia vs Irak por final al repechaje del Mundial 2026?

El partido de Bolivia vs Irak será transmitido a través de DirecTV para todo el Perú y Sudamérica por final al repechaje del Mundial 2026. Por otro lado, en Bolivia, el repechaje será transmitido a través de Bolivia TV, Tigo Sports, Tuves y Entel TV. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de TUDN y ViX. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: FOX Sports, Telemundo, Fanatiz y Peacock.

Revisa qué canales transmiten el partido de Bolivia vs Irak y los horarios para ver la final del repechaje al Mundial 2026 en el estadio BBVA este martes 31 de marzo.

¿A qué hora juega Bolivia vs Irak HOY por final al repechaje del Mundial 2026?

El partido de Bolivia vs Irak por final al repechaje del Mundial 2026 empieza a las 11:00 PM de Bolivia este martes 31 de marzo del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 9:00 PM

: 9:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 PM

10:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 11:00 PM

11:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:00 AM (Miércoles 1 de abril)

12:00 AM (Miércoles 1 de abril) Hora en España: 4:00 AM (Miércoles 1 de abril)

¿Qué canal transmite Bolivia vs Irak EN VIVO por repechaje del Mundial 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 10:00 PM DirecTV Sports DGO Colombia 10:00 PM DirecTV Sports DGO Ecuador 10:00 PM DirecTV Sports DGO Argentina 12:00 AM DirecTV Sports DGO Brasil 12:00 AM SporTV y CazéTV DGO Paraguay 12:00 AM DirecTV Sports DGO Uruguay 12:00 AM DirecTV Sports DGO Chile 12:00 AM DirecTV Sports DGO Bolivia 11:00 PM Bolivia TV, Tigo Sports y Tuves Entel TV Venezuela 11:00 PM DirecTV Sports DGO Costa Rica 9:00 PM TUDN ViX Honduras 9:00 PM TUDN ViX El Salvador 9:00 PM TUDN ViX Guatemala 9:00 PM TUDN ViX México 9:00 PM TUDN ViX Estados Unidos 11:00 PM FOX Sports, Telemundo y Peacock Fanatiz España 4:00 AM DAZN DAZN App

Horario, TV y dónde ver Bolivia vs Irak EN VIVO por repechaje al Mundial 2026

Fecha : Martes 31 de marzo del 2026

: Martes 31 de marzo del 2026 Partido : Bolivia vs Irak

: Bolivia vs Irak Horario : 11:00 PM hora de Bolivia

: 11:00 PM hora de Bolivia Canal : DirecTV, Entel TV, Bolivia TV, Tigo Sports, TUDN, ViX, DAZN y Tuves

: DirecTV, Entel TV, Bolivia TV, Tigo Sports, TUDN, ViX, DAZN y Tuves Estadio: BBVA

Bolivia vs Irak EN VIVO: ver transmisión del partido por final del repechaje al Mundial 2026 en el Estadio BBVA, este martes 31 de marzo del 2026.

¿En qué canal ver, Bolivia vs Irak en Bolivia por repechaje al Mundial 2026?

En Bolivia, el partido de Bolivia vs Irak será transmitido a través de Entel TV, Bolivia TV, Tigo Sports y Tuves por final al repechaje del Mundial 2026.

¿Cómo ver en México, Bolivia vs Irak por repechaje al Mundial 2026?

En México, el partido de Bolivia vs Irak será transmitido a través de TUDN y ViX por final al repechaje del Mundial 2026.

¿En qué canal ver, Bolivia vs Irak en España por repechaje al Mundial 2026?

En España, el partido de Bolivia vs Irak será transmitido a través de DAZN por final al repechaje del Mundial 2026.

¿Qué canal transmite, Bolivia vs Irak en Estados Unidos por repechaje al Mundial 2026?

En Estados Unidos, el partido de Bolivia vs Irak será transmitido a través de Fanatiz, FOX Sports, Telemundo y Peacock por final al repechaje del Mundial 2026.

Canal TV para ver, Bolivia vs Irak en Perú por repechaje al Mundial 2026

En Perú, el partido de Bolivia vs Irak será transmitido a través de DirecTV Sports y DGO por final al repechaje del Mundial 2026.

Horarios y canales TV para ver el partido de Bolivia vs Irak este martes 31 de marzo del 2026 en el estadio BBVA por la final del repechaje al Mundial 2026.

Canal TV para ver, Bolivia vs Irak en Colombia por repechaje al Mundial 2026

En Colombia, el partido de Bolivia vs Irak será transmitido a través de DirecTV Sports y DGO por final al repechaje del Mundial 2026.

Canal TV para ver, Bolivia vs Irak en Ecuador por repechaje al Mundial 2026

En Ecuador, el partido de Bolivia vs Irak será transmitido a través de DirecTV Sports y DGO por final al repechaje del Mundial 2026.

Canal TV para ver, Bolivia vs Irak en Argentina por repechaje al Mundial 2026

En Argentina, el partido de Bolivia vs Irak será transmitido a través de DirecTV Sports y DGO por final al repechaje del Mundial 2026.

Canal TV para ver, Bolivia vs Irak en Chile por repechaje al Mundial 2026

En Chile, el partido de Bolivia vs Irak será transmitido a través de DirecTV Sports y DGO por final al repechaje del Mundial 2026.

Canal TV para ver, Bolivia vs Irak en Uruguay por repechaje al Mundial 2026

En Uruguay, el partido de Bolivia vs Irak será transmitido a través de DirecTV Sports y DGO por final al repechaje del Mundial 2026.

Canal TV para ver, Bolivia vs Irak en Paraguay por repechaje al Mundial 2026

En Paraguay, el partido de Bolivia vs Irak será transmitido a través de DirecTV Sports y DGO por final al repechaje del Mundial 2026.

Canal TV para ver, Bolivia vs Irak en Venezuela por repechaje al Mundial 2026

En Venezuela, el partido de Bolivia vs Irak será transmitido a través de DirecTV Sports y DGO por final al repechaje del Mundial 2026.

¿Dónde juega Bolivia vs Irak por semifinal al repechaje al Mundial 2026?

El partido de Bolivia vs Irak por la final del repechaje al Mundial 2026 se jugará en el estadio BBVA, Este es un estadio de fútbol que se encuentra en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, México, que forma parte de la zona metropolitana de Monterrey, y es sede del Club de Fútbol Monterrey de la Primera División de México. El estadio es una obra conjunta del equipo y de grupo FEMSA.

Alineaciones de Bolivia vs Irak

Bolivia : Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Morales; Héctor Cuellar, Ramiro Vaca, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Robson Matheus y Enzo Monteiro.

: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Morales; Héctor Cuellar, Ramiro Vaca, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Robson Matheus y Enzo Monteiro. Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Manaf Younis, Zaid Tahsen, Merchas Doshi; Ali Jassim, Kevin Yakob, peter Qwarqis, Amir Al Ammari; Ali Al Hamadi y Aymedn Hussein.