La selección de Bolivia se enfrentará ante Jordania, que también disputará el repechaje al Mundial 2026. El partido amistoso se llevará a cabo este viernes 10 de octubre del 2025 en Turquía. La Verde se encuentra preparándose para sacar su boleto a la Copa del Mundo y aquí te mostraremos a detalle en qué canales podrás ver el partido EN VIVO.
El partido de Bolivia vs. Jordania por la fecha FIFA, será transmitido por Unitel y Fútbol Canal para toda Bolivia. La señal de Unitel lo puedes ver por señal abierta, con tan solo una atena digital, que vaya conectada con tu televisor. También podrás mirar este canal por los cableoperadores Tigo y Cotel.
Por otro lado, si desea verlo por Fútbol Canal, es obligatorio que te suscribas al servicio de televisión por cable con la operadora correspondiente, puede ser cualquiera de los siguientes cableoperadores: Tigo Hogar, Cotas, Entel TV o Cotel.
¿Dónde ver Bolivia vs. Jordania EN VIVO HOY?
La transmisión del partido entre Bolivia vs. Jordania por amistoso de fecha FIFA será por Unitel y Fútbol Canal. Ambas señales pasarán el partido de La Verde en Bolivia. Con Unitel lo podrás ver en señal abierta para todo el país, mientras que con Fútbol Canal, deberás contratar un servicio de operadores.
¿Cómo ver canal, Unitel EN VIVO, en Bolivia?
Para que puedas ver Unitel EN VIVO en Bolivia, tienes 3 opciones. La primera es por seña abierta. Con una antena digital conectada a tu televisor, podrás seguir el amistoso entre Bolivia y Jordania totalmente EN DIRECTO sin interrupciones.
También tienes la opción de verlo por cable, pero deberás contatar el servicio de algunos de los operadores que contienen en su parrilla de canales, Unitel como: Tigo y Cotel.
Finalmente, si deseas ver el partido desde tu celular, laptop, tablet, SmarTV o PC, tienes la opción de seguir el partido por el app de Unitel, que lo encontrarás en los dispositivos de Android como Unitel TV o también mediante su sitio web.
¿Dónde ver Fútbol Canal EN VIVO, en Bolivia?
Si deseas ver el partido de Bolivia vs Jordania por la señal de Fútbol Canal, es importante que sepas que necesitarás de un cableoperador, ya que, este canal no está disponible para la televisión abierta en Bolivia.
Lo cableoperadores que contienen la señal de Fútbol Canal son: Tigo Hogar, Cotas, Entel TV y Cotel. Con que tengas cualquiera de esos servidores, podrás mirar el partido amistoso EN VIVO desde Turquía.
También tienes la opción de verlo por streaming, a través de la app de FBF Play, que transmite todos los partidos de la selección de Bolivia con previa suscripción. Esta app está disponible para iOS y Android. Además, puedes mirarla mediante su sitio web.
¿En qué canal ver Bolivia vs. Jordania, en Perú?
En Perú, la transmisión del partido entre Bolivia vs Jordania por partido amistoso de fecha FIFA, lo podrás seguir a través de El Comercio, mirando todas las incidencias del encuentro.
¿A qué hora juega Bolivia vs. Jordania HOY?
El partido de Bolivia vs. Jordania por amistoso de la Fecha FIFA, se jugará este viernes 10 de octubre del 2025 a las 12:00 p.m. (hora de Bolivia) en el estadio Recep Tayyip Erdoğan de Turquía.
Posible alineaciones de Bolivia vs. Jordania
- Alineación de Bolivia: Carlos Lampe; Roberto Fernández, Efraín Morales, Luis Haquín, Diego Medina; Gabriel Villamil, Henry Vaca, Robson Matheu; y Moisés Paniagua, Enzo Montero y Miguel Terceros.
- Alineación de Jordania: Yazid Abu Layla; Abu Taha, Al Arab, Al Rosan, Quraishi; Sami, Rashdan, Abualnadi, Al Naimat, Tamari y Olwan