Bolivia vs. México EN VIVO: este domingo 25 de enero del 2026, ambas selecciones se verán las caras en un duelo amistoso de preparación para el próximo Mundial 2026.

‘El Tri’ clasificó directamente a la Copa del Mundo por ser anfitrión y se encuentra en el Grupo A junto a Sudáfrica y Corea del Sur.

Por su lado, la ‘Verde’ disputará el Repechaje, en el que enfrentará en el primer duelo a Surinam.

A continuación, revisa los canales de transmisión, horarios del partido y dónde ver por internet ONLINE.

La transmisión del partido entre Bolivia vs. México será transmitido por Unitel y Fútbol Canal en todo el territorio boliviano.

Mientras que en tierras mexicanas se podrá ver por Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes, Las Estrellas y ViX.

México, Panamá, Honduras, Costa Rica: 1:30 p.m.

1:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 2:30 p.m.

2:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 3:30 p.m.

3:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4:30 p.m.

País Horarios Canal TV Streaming México 1:30 p.m. Canal 5, Azteca 7, Las Estrellas ViX, TUDN Bolivia 3:30 Unitel Fútbol Canal Argentina 4:30 Las Estrellas No disponible Panamá 1:30 p.m. RPC, TUDN, Azteca Deportes TVN Radio 96.5, TVMax y ViX Estados Unidos 3:30 p.m. FOX Deportes, TUDN, Univision FOX One, TUDN App, FOX Sports App Costa Rica 1:30 p.m. TUDN, Azteca Deportes ViX República Dominicana 1:30 p.m. TUDN, Azteca Deportes ViX El Salvador 1:30 p.m. TUDN, Azteca Deportes ViX Guatemala 1:30 p.m. TUDN, Azteca Deportes ViX Honduras 1:30 p.m. TUDN, Azteca Deportes ViX Nicaragua 1:30 p.m. TUDN, Azteca Deportes ViX Puerto Rico 1:30 p.m. FOX Deportes ViX y NAICOM

En México, el juego de Bolivia vs. México lo pasan Canal 5, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas; y la opción streaming de ViX y Azteca Deportes. En el resto de Centroamérica, el partido también va a través de ViX.

El duelo entre la selección boliviana vs. México se pasará en todo el territorio de Bolivia por las señales de Unitel y Fútbol Canal.

Fecha: Domingo 25 de enero del 2026

Domingo 25 de enero del 2026 Partido: Bolivia vs. México

Bolivia vs. México Horario: 3:30 p.m. hora de Bolivia

3:30 p.m. hora de Bolivia Canal: Unitel y Fútbol Canal

Unitel y Fútbol Canal Estadio: Estadio Rommel Fernández

Posibles alineaciones de Bolivia vs. México

México: Raúl Rangel; Richard Ledezma, Víctor Guzmán, Eduardo Águila, Bryan González; Luis Romo, Obed Vargas, Marcel Ruiz; Roberto Álvarado, Germán Berterame y Brian Gutiérrez.

Raúl Rangel; Richard Ledezma, Víctor Guzmán, Eduardo Águila, Bryan González; Luis Romo, Obed Vargas, Marcel Ruiz; Roberto Álvarado, Germán Berterame y Brian Gutiérrez. Bolivia: Carlos Lampe; Lucas Macazaga, Richet Gómez, Diego Arroyo, Luis Paz; Ervin Vaca, Moisés Villarroel; Fernando Nava, Ramiro Vaca, Carlos Melgar; y Bruno Miranda.

El partido de Bolivia vs. México por amistoso internacional se jugará en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, un recinto ubicado en la ciudad de Santa Cruz y con capacidad para albergar a 31 mil espectadores.