Bolivia se enfrenta a Paraguay este domingo 27 de septiembre en un partido amistoso desde el Audi Field de Washington (Estados Unidos). Con un plantel “rejuvenecido”, que promedia los 23,8 años de edad, los bolivianos saldrán a hacer notar un juego ofensivo para aplacar al rival desde los primeros minutos. Por su lado, Paraguay buscará consolidar un nuevo plantel tras su participación en el Mundial 2026. ¿A qué hora juegan Bolivia vs. Paraguay y en qué canal ver el partido de HOY? Revisa los horarios, según tu país.
¿A qué hora juega Bolivia vs. Paraguay HOY por partido amistoso 2026?
El partido Bolivia vs. Paraguay por amistoso FIFA comienza a las 4:30 PM (hora boliviana) y las 5:30 PM (hora de Paraguay). Te dejamos todos los horarios, según país.
Horarios del Bolivia vs. Paraguay
- Perú: 3:30 PM
- Colombia: 3:30 PM
- Ecuador: 3:30 PM
- Argentina: 5:30 PM
- Uruguay: 5:30 PM
- Brasil: 5:30 PM
- Paraguay: 5:30 PM
- Chile: 4:30 PM
- Venezuela: 4:30 PM
- Bolivia: 4:30 PM
- México: 2:30 PM
- España: 10:30 PM
Canales TV que transmiten Bolivia vs. Paraguay EN VIVO por partido amistoso
El Bolivia vs. Paraguay por la amistoso FIFA 2026 será transmitido a través de Fútbol Canal en Bolivia, mientras que en Paraguay el duelo se verá por GEN y Trece.
¿Dónde ver Bolivia vs. Paraguay ONLINE por amistoso FIFA 2026?
La amistoso entre Bolivia vs. Paraguay será transmitido ONLINE por las respectivas plataformas de GEN y Trece. Esta opción está disponible en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.