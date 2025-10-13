La selección sigue preparándose para disputar el repechaje rumbo a la Copa del Mundo 2026. Bolivia y Rusia se enfrentarán este martes 14 de octubre en el VTB Arena, en Moscú, por partido amistoso FIFA. Aquí te contamos a qué hora juega, en qué canal va y dónde verlo EN VIVO.

Dónde ver Bolivia vs Rusia EN VIVO

El encuentro de Bolivia vs Rusia será transmitido por Fútbol Canal y Unitel en Bolivia, además del servicio de streaming FBF Play, donde los suscriptores podrán seguir la señal en línea desde cualquier dispositivo. Además, el encuentro podrá verse en línea a través de la señal de Unitel.tv, disponible para dispositivos móviles, tablets y computadoras.

En caso de no tener acceso a la señal televisiva, los fanáticos podrán seguir el minuto a minuto en las redes sociales oficiales de El Comercio.

Bolivia vs. Rusia EN VIVO: revisa a qué hora juegan, dónde se enfrentan y en qué canales ver el partido amistoso FIFA. / AIZAR RALDES

A qué hora juega Bolivia vs Rusia

El partido entre Bolivia vs Rusia se disputará este martes 14 de octubre de 2025 en el estadio VTB Arena por partido amistoso FIFA 2025. El partido comenzará a la 1:00 p.m. (hora de Bolivia).

Canal TV, Bolivia vs Rusia para ver en Bolivia

La transmisión del partido de Bolivia vs Rusia estará disponible en televisión abierta y por cable:

Canales abiertos: Unitel

Unitel Cable y streaming: Fútbol Canal y FBF Play

Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto desde las plataformas digitales de El Comercio.

Cómo llegan Bolivia y Rusia

La seleccion de Bolivia llega con los ánimos al tope, luego de vencer por la mínima diferencia a Jordania el último viernes por partido amistoso internacional con miras al repechaje del Mundial 2026.

La selección de Rusia, que no participa en competiciones UEFA por sanción internacional, continúa su gira de partidos amistosos. El combinado europeo enfrentará a Bolivia con una base de jugadores del Zenit, CSKA Moscú y Krasnodar, buscando rodaje ante equipos de alto nivel físico y altitud.

Posibles alineaciones de Bolivia vs. Rusia