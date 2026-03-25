Bolivia enfrentará a Surinam por la semifinal del repechaje al Mundial 2026 este jueves 26 de marzo. La Verde comenzará la batalla por regresar a una Copa del Mundo por primera vez desde 1994. Bolivia convirtió en fortín la altura de El Alto, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y acabó en la séptima casilla de la eliminatoria sudamericana. Sin grandes figuras y apelando a jugadores de su débil rentado local, buscará vencer el jueves a Surinam en el estadio de Monterrey para luego librar la última pelea el martes con Irak. Repasa en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.
¿Dónde ver Bolivia vs Surinam por semifinal al repechaje del Mundial 2026?
El partido de Bolivia vs Surinam será transmitido a través de DirecTV para todo el Perú y Sudamérica por semifinal al repechaje del Mundial 2026. Por otro lado, en Bolivia, el repechaje será transmitido a través de Bolivia TV, Tigo Sports, Tuves y Entel TV. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de TUDN y ViX. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: FOX Sports, Telemundo, Fanatiz y Peacock.
¿A qué hora juega Bolivia vs Surinam HOY por semifinal al repechaje del Mundial 2026?
El partido de Bolivia vs Surinam por semifinal al repechaje del Mundial 2026 empieza a las 5:00 PM de Perú este jueves 26 de marzo del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:00 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 5:00 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:00 PM
- Hora en España: 11:00 PM
¿Qué canal transmite Bolivia vs Surinam EN VIVO por repechaje del Mundial 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|5:00 PM
|DirecTV Sports
|DGO
|Colombia
|5:00 PM
|DirecTV Sports
|DGO
|Ecuador
|5:00 PM
|DirecTV Sports
|DGO
|Argentina
|7:00 PM
|DirecTV Sports
|DGO
|Brasil
|7:00 PM
|SporTV y CazéTV
|DGO
|Paraguay
|7:00 PM
|DirecTV Sports
|DGO
|Uruguay
|7:00 PM
|DirecTV Sports
|DGO
|Chile
|7:00 PM
|DirecTV Sports
|DGO
|Bolivia
|6:00 PM
|Bolivia TV, Tigo Sports y Tuves
|Entel TV
|Venezuela
|6:00 PM
|DirecTV Sports
|DGO
|Costa Rica
|4:00 PM
|TUDN
|ViX
|Honduras
|4:00 PM
|TUDN
|ViX
|El Salvador
|4:00 PM
|TUDN
|ViX
|Guatemala
|4:00 PM
|TUDN
|ViX
|México
|4:00 PM
|TUDN
|ViX
|Estados Unidos
|6:00 PM
|FOX Sports, Telemundo y Peacock
|Fanatiz
|España
|11:00 PM
|DAZN
|DAZN App
Horario, TV y dónde ver Bolivia vs Surinam EN VIVO por repechaje al Mundial 2026
- Fecha: Jueves 26 de marzo del 2026
- Partido: Bolivia vs Surinam
- Horario: 6:00 PM hora de Bolivia
- Canal: DirecTV, Entel TV, Bolivia TV, Tigo Sports, TUDN, ViX, DAZN y Tuves
- Estadio: BBVA
¿Dónde juega Bolivia vs Surinam por semifinal al repechaje al Mundial 2026?
El partido de Bolivia vs Surinam por la semifinal del repechaje al Mundial 2026 se jugará en el estadio BBVA, Este es un estadio de fútbol que se encuentra en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, México, que forma parte de la zona metropolitana de Monterrey, y es sede del Club de Fútbol Monterrey de la Primera División de México. El estadio es una obra conjunta del equipo y de grupo FEMSA.
Alineaciones de Bolivia vs Surinam
- Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamil, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Fernando Nava; Enzo Monteiro.
- Surinam: Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Melayro Bogarde, Shaquille Pinas; Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Gyrano Kerk, Sheraldo Becker, Joël Piroe.