Brasil y Francia se enfrentan por amistoso de fecha FIFA en el Gillette Stadium de Boston este jueves 26 de marzo del 2026 a partir de las 3:00 PM en horario peruano. El ‘Scratch’ disputará su primer amistoso en el año ante una selección que es candidata a ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Repasa en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Brasil vs Francia por amistoso FIFA?

El partido de Brasil vs Francia será transmitido a través de ESPN para todo Perú y Sudamérica por amistoso FIFA. Por otro lado, en Brasil, el compromiso será transmitido a través de SporTV, Globo, Globoplay, Zapping y ClaroTV+. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de ESPN y Disney+. En Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: ESPN Deportes y fuboTV. Y en España lo pasa DAZN.

Revisa qué canales transmiten el partido de Brasil vs Francia y los horarios para ver amistoso FIFA en el Gillette Stadium de Boston este jueves 26 de marzo.

¿A qué hora juega Brasil vs Francia HOY por amistoso FIFA?

El partido de Brasil vs Francia por amistoso FIFA empieza a las 3:00 PM de Perú este jueves 26 de marzo del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 2:00 PM

: 2:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 PM

3:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:00 PM

4:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:00 PM

5:00 PM Hora en España: 9:00 PM

¿Qué canal transmite Brasil vs Francia EN VIVO por amistoso FIFA?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 3:00 PM ESPN Disney+ Colombia 3:00 PM ESPN Disney+ Ecuador 3:00 PM ESPN Disney+ Argentina 5:00 PM ESPN Disney+ Brasil 5:00 PM SporTV, Globo Globoplay, Fanatiz Paraguay 5:00 PM ESPN Disney+ Uruguay 5:00 PM ESPN Disney+ Chile 5:00 PM ESPN Premium Disney+ Premium Bolivia 4:00 PM ESPN Disney+ Venezuela 4:00 PM ESPN Disney+ Costa Rica 2:00 PM ESPN Disney+ Honduras 2:00 PM ESPN Disney+ El Salvador 2:00 PM ESPN Disney+ Guatemala 2:00 PM ESPN Disney+ México 2:00 PM ESPN Disney+ Estados Unidos 4:00 PM ESPN Deportes Fanatiz España 9:00 PM DAZN DAZN App

Horario, TV y dónde ver Brasil vs Francia EN VIVO por amistoso FIFA

Fecha : Jueves 26 de marzo del 2026

: Jueves 26 de marzo del 2026 Partido : Brasil vs Francia

: Brasil vs Francia Horario : 3:00 PM hora de Perú

: 3:00 PM hora de Perú Canal : ESPN, Disney+

: ESPN, Disney+ Estadio: Gillette Stadium de Boston

Brasil vs Francia EN VIVO por partido amistoso desde el Gillette Stadium de Boston este jueves 26 de marzo del 2026.

¿En qué canal ver, Brasil vs Francia en México por amistoso FIFA?

En México, el partido de Brasil vs Francia será transmitido a través de ESPN y Disney+ por amistoso FIFA en Boston.

¿Cómo ver en Perú, Brasil vs Francia por amistoso FIFA EN VIVO?

En Perú, el partido de Brasil vs Francia será transmitido a través ESPN y Disney+.

¿En qué canal ver en España, Chile vs Cabo Verde por amistoso FIFA?

En España, el partido de Brasil vs Francia será transmitido a través de DAZN por amistoso FIFA en Boston.

¿Qué canal transmite en Estados Unidos, Brasil vs Francia por amistoso FIFA?

En Estados Unidos, el partido de Brasil vs Francia será transmitido a través de ESPN Deportes por amistoso FIFA en Boston.