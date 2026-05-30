La selección brasileña enfrentará a su similar de Panamá, este domingo 31 de mayo, por partido amistoso de la fecha FIFA previo al inicio del Mundial 2026. La ‘Canarinha’ va en busca de su mejor versión antre otro combinado mundialista. ‘Los Canaleros’ afrontarán otra Copa del Mundo con más ilusión que nunca.

A continuación, conoce a qué hora inicia el partido y qué canales TV transmiten ONLINE GRATIS.

¿Cuándo juagan Brasil vs. Panamápor fecha FIFA?

El partido de Brasil vs. Panamá se juega el domingo 31 de junio en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Brasil - Panamá

¿A qué hora juega Brasil vs. Panamá HOY por amistoso internacional 2026?

El partido de Brasil vs. Panamá comienza a las 4:30 PM en hora de Perú, Ecuador y Colombia.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 3:30 p.m.

3:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 4:30 p.m.

4:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 5:30 p.m.

5:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 6:30 p.m.

¿En qué canal transmiten Brasil vs. Panamá EN VIVO hoy por fecha FIFA?

En Ecuador, el partido de Brasil vs. Panamá por la fecha FIFA se transmitirá por SporTV, Globo, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play para todo el suelo brasileño.

Por su lado, en Panamá la transmisión del duelo estará a cargo de RPC, TVN Panama, TVN Radio 96.5, TVMax y Medcom GO.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Brasil vs. Panamá por partido amistoso

Fecha: Domingo 31 de junio del 2026

Domingo 31 de junio del 2026 Partido: Brasil vs. Panamá

Brasil vs. Panamá Hora: 4:30 (PER/COL/ECU); 6:30 (ARG/URU)

4:30 (PER/COL/ECU); 6:30 (ARG/URU) Canales TV: SporTV, Globo, RPC y TVN

SporTV, Globo, RPC y TVN Streaming: Zapping, Claro TV+, TVMax y Medcom GO

Zapping, Claro TV+, TVMax y Medcom GO Estadio: Maracaná.