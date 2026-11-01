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El Superclásico del fútbol paraguayo entre Cerro Porteño y Olimpia se disputa por una nueva jornada del Torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El partido se jugará en Asunción y promete ser uno de los duelos más intensos del campeonato.
¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs. Olimpia HOY por Torneo Clausura 2026?
El clásico entre Cerro Porteño vs. Olimpia se jugará a las 17:00 horas en Paraguay.
Horarios en otros países:
- 17:00 en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile
- 16:00 en Bolivia y Venezuela
- 15:00 en Perú, Colombia y Ecuador
- 14:00 en México
¿En qué canal ver Cerro Porteño vs. Olimpia EN VIVO por Torneo Clausura 2026?
En Paraguay, el Superclásico entre Cerro Porteño vs. Olimpia será transmitido por:
- Tigo Sports (señal oficial del fútbol paraguayo)
También puede seguirse por radio y plataformas digitales locales con cobertura en vivo.
¿Dónde ver Cerro Porteño vs. Olimpia ONLINE por Torneo Apertura 2026?
Para ver el partido de Olimpia vs Cerro Porteño vía streaming en Paraguay y otros países:
- App y plataforma de Tigo Sports (con suscripción)
- Servicios internacionales como Fanatiz (fuera de Paraguay)
Alineaciones Cerro Porteño vs. Olimpia
- Cerro Porteño: Ángel Martínez, Iván Ramírez, Gustavo Velázquez, Lucas Merolla, Blás Riveros, Jorge Morel, Carlos Chena, César Bobadilla, Mateo Klimowicz, Ignacio Aliseda y Pablo Vegetti.
- Olimpia: Gastón Olveira, Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez, Alex Franco, Richard Ortiz, Eduardo Delmás, Fernando Cardozo, Gabriel Ávalos y Romeo Benítez.