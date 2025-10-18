Redacción EC
El clásico más esperado del fútbol paraguayo: recibe a este domingo 19 de octubre de 2025, y aquí te contamos en qué canal, a qué hora y por streaming podés verlo desde Paraguay.

El superclásico Cerro Porteño vs Olimpia se juega este domingo 19/10/2025 a las 17:30 hs en Paraguay. Lo vas a poder ver por Tigo Sports (canal 100) y Tigo Sports+ (canal 101) o vía app de Tigo Sports Paraguay. No te pierdas este duelo que paraliza al país.

Fecha y horario, Cerro Porteño vs Olimpia

  • Día: Domingo 19 de octubre de 2025.
  • Hora en Paraguay: 17:30 (hora de Paraguay) para el enfrentamiento entre Cerro Porteño vs Olimpia.
  • Torneo: Fecha 17 del Torneo Clausura de la Primera División de Paraguay
Cerro Porteño vs Olimpia en vivo: revisa los horarios, canales y dónde ver el Superclásico de Paraguay.
Dónde ver Cerro Porteño vs Olimpia

Para que puedas ver el partido entre Cerro Porteño y Olimpia en vivo desde Paraguay, estas son las opciones más fiables:

  • TV por cable/satélite en Paraguay: El encuentro se transmitirá en Paraguay por Tigo Sports (canal 100) y también por Tigo Sports+ (canal 101).
  • Streaming / App: Puedes acceder a la señal vía la aplicación oficial de Tigo Sports Paraguay, disponible para Android e iOS.
  • Para suscriptores internacionales / Argentina: En Argentina el partido también está disponible para suscriptores de DirecTV a través del paquete que incluye Tigo Sports.
Cerro Porteño vs Olimpia en vivo por el Superclásico de Paraguay.
Cerro vs. Olimpia: así llegan al Superclásico

  • Cerro Porteño vs Olimpia es el superclásico del fútbol paraguayo, que genera máxima expectativa por historia, rivalidad, hinchada y repercusión.
  • Este partido puede definir posiciones claves en el Clausura. Por ejemplo, Cerro necesita sumar para mantenerse entre los líderes y Olimpia busca recuperar terreno.
  • Verlo por el canal adecuado evita fallas de señal, garantiza comentarios especializados y permite disfrutar el ambiente completo del estadio.

