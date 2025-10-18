El clásico más esperado del fútbol paraguayo: Cerro Porteño recibe a Olimpia este domingo 19 de octubre de 2025, y aquí te contamos en qué canal, a qué hora y por streaming podés verlo desde Paraguay.
El superclásico Cerro Porteño vs Olimpia se juega este domingo 19/10/2025 a las 17:30 hs en Paraguay. Lo vas a poder ver por Tigo Sports (canal 100) y Tigo Sports+ (canal 101) o vía app de Tigo Sports Paraguay. No te pierdas este duelo que paraliza al país.
Fecha y horario, Cerro Porteño vs Olimpia
- Día: Domingo 19 de octubre de 2025.
- Hora en Paraguay: 17:30 (hora de Paraguay) para el enfrentamiento entre Cerro Porteño vs Olimpia.
- Torneo: Fecha 17 del Torneo Clausura de la Primera División de Paraguay
Dónde ver Cerro Porteño vs Olimpia
Para que puedas ver el partido entre Cerro Porteño y Olimpia en vivo desde Paraguay, estas son las opciones más fiables:
- TV por cable/satélite en Paraguay: El encuentro se transmitirá en Paraguay por Tigo Sports (canal 100) y también por Tigo Sports+ (canal 101).
- Streaming / App: Puedes acceder a la señal vía la aplicación oficial de Tigo Sports Paraguay, disponible para Android e iOS.
- Para suscriptores internacionales / Argentina: En Argentina el partido también está disponible para suscriptores de DirecTV a través del paquete que incluye Tigo Sports.
Cerro vs. Olimpia: así llegan al Superclásico
- Cerro Porteño vs Olimpia es el superclásico del fútbol paraguayo, que genera máxima expectativa por historia, rivalidad, hinchada y repercusión.
- Este partido puede definir posiciones claves en el Clausura. Por ejemplo, Cerro necesita sumar para mantenerse entre los líderes y Olimpia busca recuperar terreno.
- Verlo por el canal adecuado evita fallas de señal, garantiza comentarios especializados y permite disfrutar el ambiente completo del estadio.