Chile y Cabo Verde se enfrentan por amistoso de fecha FIFA en el estadio Eden Park de Auckland este jueves 26 de marzo del 2026 a partir de las 12:00 AM en horario chileno. La Roja disputará su primer amistoso en el año ante una selección que jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026. Repasa en qué canales transmiten el partido y dónde verlo ONLINE.

¿Dónde ver Chile vs Cabo Verde por amistoso FIFA?

El partido de Chile vs Cabo Verde será transmitido a través de Chilevisión para todo Chile por amistoso FIFA. Conoce cómo ver Chilevisión EN VIVO.

En televisión (señal abierta)

Chilevisión es un canal de señal abierta, así que puedes verlo gratis con una antena digital.

Solo necesitas un televisor con sintonizador digital (TDT).

En la mayoría de ciudades aparece automáticamente al buscar canales.

En vivo por internet (streaming)

Puedes verlo gratis desde su web oficial: chilevision.cl (sección “En Vivo”).

También está disponible en su app móvil:



Por cable o TV paga

Está incluido en casi todos los operadores de TV por cable en Chile.

Solo debes buscar el canal en la grilla de tu proveedor (VTR, DirecTV, Movistar, etc.).

Desde fuera de Chile

La señal en vivo puede estar restringida por región.

En ese caso, solo podrás ver algunos programas o clips en su web o redes sociales.

Por otro lado, en Estados Unidos y España, el partido amistoso de Chile vs Cabo Verde será transmitido a través de DAZN.

¿A qué hora juega Chile vs Cabo Verde HOY por amistoso FIFA?

El partido de Chile vs Cabo Verde por amistoso FIFA empieza a las 12:00 AM de Chile este viernes 27 de marzo del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 9:00 PM

: 9:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 PM

10:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 11:00 PM

11:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:00 AM

12:00 AM Hora en España: 4:00 AM

¿Qué canal transmite Chile vs Cabo Verde EN VIVO por amistoso FIFA?

País Horarios Canal TV Streaming Chile 12:00 AM Chilevisión MiCHV Estados Unidos 11:00 PM DAZN DAZN App España 4:00 AM DAZN DAZN App

Horario, TV y dónde ver Chile vs Cabo Verde EN VIVO por amistoso FIFA

Fecha : Viernes 27 de marzo del 2026

: Viernes 27 de marzo del 2026 Partido : Chile vs Cabo Verde

: Chile vs Cabo Verde Horario : 12:00 AM hora de Chile

: 12:00 AM hora de Chile Canal : Chilevisión, MiCHV y DAZN

: Chilevisión, MiCHV y DAZN Estadio: Eden Park de Auckland

¿En qué canal ver, Chile vs Cabo Verde en Chile por amistoso FIFA?

En Chile, el partido de Chile vs Cabo Verde será transmitido a través de Chilevisión y MiCHV por amistoso FIFA en Auckland.

¿Cómo ver en Perú, Chile vs Cabo Verde por amistoso FIFA EN VIVO?

En Perú, el partido de Chile vs Cabo Verde será transmitido a través de la web de El Comercio con incidencias.

¿En qué canal ver, Chile vs Cabo Verde por amistoso FIFA?

En España, el partido de Chile vs Cabo Verde será transmitido a través de DAZN por amistoso FIFA en Auckland.

¿Qué canal transmite, Chile vs Cabo Verde por amistoso FIFA?

En Estados Unidos, el partido de Chile vs Cabo Verde será transmitido a través de DAZN por amistoso FIFA en Auckland.

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