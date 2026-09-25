Chile se enfrenta a Canadá este sábado 26 de septiembre en un partido amistoso desde el Estadio BMO Field de Toronto. El ensayo será el punto de partida para ambas selecciones en el inicio de un nuevo ciclo mundialista con la mira puesta en el horizonte de 2030, para el cual los chilenos apuestan por un cambio profundo y los canadienses, por consolidar la ampliación de su base de jugadores. ¿A qué hora juega la selección chilena y en qué canal ver el partido de HOY? Revisa los horarios, según tu país.

¿A qué hora juega Chile vs. Canadá HOY por partido amistoso 2026?

El partido Chile vs. Canadá por amistoso FIFA comienza a las 7:00 PM (hora chilena) y las 6:00 PM (hora de Perú). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Chile vs. Canadá

Perú: 6:00 PM

Colombia: 6:00 PM

Ecuador: 6:00 PM

Argentina: 8:00 PM

Uruguay: 8:00 PM

Brasil: 8:00 PM

Paraguay: 8:00 PM

Chile: 7:00 PM

Venezuela: 7:00 PM

Bolivia: 7:00 PM

México: 5:00 PM

España: 1:00 AM del domingo

Canales TV que transmiten Chile vs. Canadá EN VIVO por partido amistoso

El Chile vs. Canadá por la amistoso FIFA 2026 será transmitido a través de Mega en Chile por cable TV y streaming.

¿Dónde ver Chile vs. Canadá ONLINE por amistoso FIFA 2026?

La amistoso entre Chile vs. Canadá será transmitido ONLINE por Mega GO. Esta opción está disponible en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.