Chile y Colombia se enfrentan por amistoso FIFA en el estadio Monumental. El partido se jugará este martes 17 de noviembre del 2026 a partir de las 6:00 PM (hora colombiana) y 5:00 PM (hora chilena). Ambas selecciones vienen de enfrentarse el viernes 13 de noviembre en el Estadio Pascual Guerrero, donde Colombia ganó 1-0. ¿Qué canal TV transmite el partido EN VIVO de Chile vs. Colombia? Mega transmite el partido en Chile por TV Abierta y cable, mientras que, en Colombia, la transmisión va a través de Gol Caracol y RCN.

Revisa los canales que transmiten Chile vs. Colombia EN VIVO y dónde ver ONLINE el partido amistoso desde el estadio Monumental. / JOAQUIN SARMIENTO

¿Cuándo juegan Chile vs. Colombia por partido amistoso?

El partido amistoso entre Chile y Colombia se jugará este martes 17 de noviembre del 2026 en el estadio Monumental.

¿A qué hora juega Chile vs. Colombia HOY por partido amistoso?

El partido de Chile vs. Colombia se jugará a partir de las 8:00 PM (hora chilena) y 6:00 PM (hora peruana) este martes 17 de noviembre del 2026.

¿En qué canales TV transmiten Chile vs. Colombia EN VIVO por partido amistoso?

El partido entre Chile vs. Colombia será transmitido a través de MEGA para todo Chile. Y en Colombia transmiten el partido a través de Gol Caracol y RCN.

¿Dónde ver Chile vs. Colombia ONLINE por partido amistoso?

Para que puedas ver el partido de Chile vs. Colombia por streaming ONLINE, tendrás que sintonizar MEGA en Chile y Caracol Play en Colombia.