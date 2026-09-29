Chile se enfrenta a Estados Unidos este martes 29 de septiembre en un partido amistoso desde el CITYPARK de Misouri. Wn el segundo amistoso para ambos en la Fecha FIFA tras el Mundial 2026, con La Roja en plan de rearme tras las expulsiones en su duelo previo y de visita ante un rival que luce sólido y con nuevos rostros. ¿A qué hora juega la selección chilena y en qué canal ver el partido de HOY? Revisa los horarios, según tu país.

¿A qué hora juega Chile vs. Estados Unidos HOY por partido amistoso 2026?

El partido Chile vs. Estados Unidos por amistoso FIFA comienza a las 8:00 PM (hora chilena) y las 7:00 PM (hora de Perú). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Chile vs. Estados Unidos

Perú: 7:00 PM

Colombia: 7:00 PM

Ecuador: 7:00 PM

Argentina: 9:00 PM

Uruguay: 9:00 PM

Brasil: 9:00 PM

Paraguay: 9:00 PM

Chile: 8:00 PM

Venezuela: 8:00 PM

Bolivia: 8:00 PM

México: 6:00 PM

España: 2:00 AM del miércoles

Canales TV que transmiten Chile vs. Estados Unidos EN VIVO por partido amistoso

El Chile vs. Estados Unidos por la amistoso FIFA 2026 será transmitido a través de Mega en Chile por cable TV y streaming. Además, en el resto de Sudamérica lo podrás ver a través de la app de Disney Plus.

¿Dónde ver Chile vs. Estados Unidos ONLINE por amistoso FIFA 2026?

La amistoso entre Chile vs. Estados Unidos será transmitido ONLINE por Mega GO y Disney Plus. Esta opción está disponible en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.