¿Dónde ver Chile vs. México EN VIVO y EN DIRECTO? La selección chilena llegó a estas instancias tras quedar en segundo lugar del Grupo A con dos derrotas en su haber. No obstante, ‘El Tri’ también culminó en la segunda casilla del Grupo C, pero aún no caído en el certamen,

A continuación, te compartimos los canales para no perderte el duelo de Chile vs. México por el Mundial Sub 20.

¿Dónde ver Chile vs. México EN VIVO GRATIS?

El partido de Chile vs. México en vivo por los octavos de final del Mundial Sub 20 será transmitido por DIRECTV y DGO en todo el continente Sudamericano. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Chile vs. México HOY EN VIVO?

En Colombia lo pasa: Caracol TV, RCN Nuestra Tele, DIRECTV, DGO

En Chile lo pasa: DIRECTV, DGO, Chilevisión

En Ecuador lo pasa: DIRECTV, DGO

En Perú lo pasa: DIRECTV, DGO

En México lo pasa: ViX, Amazon Prime

En Estados Unidos lo pasa: Telemundo, Amazon Prime, FOX Sports

¿Cómo ver partido de Chile vs. México en Perú?

El partido será transmitido en Perú por DIRECTV y DGO.

¿En qué canales ver partido Colombia vs. Noruega en México?

El partido será transmitido en México por Nu9ve, ViX y Amazon Prime.

¿Cómo ver partido Chile vs. México en Chile?

El partido será transmitido en Chile por Chilevisión, DIRECTV y DGO.